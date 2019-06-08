بلاغ عن غرق شخص في بحر المغسيل بصلالة

صلالة - الرؤية
تلقت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، بلاغا يفيد بغرق شخص في البحر بمنطقة المغسيل بولاية صلالة، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ المائي وفرق الإسعاف بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار إلى موقع الحادث، والمستجدات لاحقاً
السبت 08 يونيو 2019 02:41 م بتوقيت مسقط
صلالة - الرؤية
تلقت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، بلاغا يفيد بغرق شخص في البحر بمنطقة المغسيل بولاية صلالة، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ المائي وفرق الإسعاف بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار إلى موقع الحادث، والمستجدات لاحقاً
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