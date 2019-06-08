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فرص لهطول أمطار على بعض المناطق .. و"الإنذار المبكر" يراقب بحر العرب

السبت 08 يونيو 2019 01:03 م بتوقيت مسقط

فرص لهطول أمطار على بعض المناطق .. و"الإنذار المبكر" يراقب بحر العرب

 

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس صحو إلى غائم جزئيا على محافظة ظفار مع فرصة لهطول أمطار متفرقة مساء اليوم السبت، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من محافظتي الوسطى وظفار.

وتهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول إلى خفيفة متغيرة الاتجاه ليلا وتهب على الأجزاء الساحلية من بحر العرب رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة وتكون أحيانا نشطة.

أما حالة البحر فسيكون متوسطا على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترين وهادئ الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع للموج مترا واحدا.

إلى ذلك أشارت مديرية الأرصاد، إلى أن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة مستمر في مراقبة الأوضاع على بحر العرب، ولم يرصد المركز حتى صباح هذا اليوم تشكل أي حالة مدارية.

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