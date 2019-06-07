الجمعة, 07 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"الرؤية" وفريق "بهمتي أنفع أمتي" في زيارة المرضى المنومين بمستشفى عبري

الجمعة 07 يونيو 2019 10:14 م بتوقيت مسقط

"الرؤية" وفريق "بهمتي أنفع أمتي" في زيارة المرضى المنومين بمستشفى عبري

  عبري - ناصر العبري

ضمن إعلام المبادرات، زارت جريدة الرؤية وفريق بهمتي أنفع أمتي، اليوم الجمعة، مستشفى عبري للاطمئنان على المرضى المنومين والاطفال في مستشفى عبري وتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وتقديم العيدية والهديا والحلوى العمانية  وشملت الزيارة أجنحت الاطفال والباطني وكبار السن،وقد أشاد احمد الكلباني مسؤول العلاقات بمستشفى عبري بهذه المبادرة الانسانية وشكر القائمين عليها، يذكر أن جريدة الرؤية تقوم بمثل هذه الزيارات في مختلف المناسبات الدينية والوطنية، وعبر المرضى وأسر الاطفال المنومين عن سعادتهم بزيارة جريدة الرؤية وفريق بهمتي أبني أمتي  لهم والاطمئنان على ابنائهم في المستشفى كما شكروا  ادارة مستشفى عبري على العناية والرعاية التي يحاطوا بها من قبل الاطباء والممرضين وادارة المستشفى واثنوا على  جريدة الرؤية على هذه الفتة الانسانية و الوطنية من الرؤية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 يونيو 2017

"الرؤية" تزور المرضى المنومين بمستشفى عبري

المزيد

01 يونيو 2019

الغافرية: "بهمتي أنفع أمتي" فريق تطوعي يسعى للارتقاء بخدمة المجتمع وبناء المواطن الصالح

المزيد

15 يونيو 2018

"الرؤية" تزور المرضى المنومين بمستشفى عبري وتشاركهم فرحة العيد

المزيد

12 سبتمبر 2016

"الرؤية" في زيارة للأطفال المنومين وكبار السن بمستشفى عبري

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الغيث ينعش عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري لحافلة مواصلات بدبي

المحليات - أخبار

تزايد فرص هطول الأمطار على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

أمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة .. ولا نشاط مداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الأوقاف" تعلن ثبوت رؤية هلال شوال.. وغدا أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

أسعار النفط عند أدنى مستوى في 2019 .. ونفط عمان يواصل الهبوط

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

آل ثاني لـ السعودية: من أعطاكم الوصاية على الدول؟

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة