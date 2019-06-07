"الرؤية" وفريق "بهمتي أنفع أمتي" في زيارة المرضى المنومين بمستشفى عبري

عبري - ناصر العبري

ضمن إعلام المبادرات، زارت جريدة الرؤية وفريق بهمتي أنفع أمتي، اليوم الجمعة، مستشفى عبري للاطمئنان على المرضى المنومين والاطفال في مستشفى عبري وتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وتقديم العيدية والهديا والحلوى العمانية وشملت الزيارة أجنحت الاطفال والباطني وكبار السن،وقد أشاد احمد الكلباني مسؤول العلاقات بمستشفى عبري بهذه المبادرة الانسانية وشكر القائمين عليها، يذكر أن جريدة الرؤية تقوم بمثل هذه الزيارات في مختلف المناسبات الدينية والوطنية، وعبر المرضى وأسر الاطفال المنومين عن سعادتهم بزيارة جريدة الرؤية وفريق بهمتي أبني أمتي لهم والاطمئنان على ابنائهم في المستشفى كما شكروا ادارة مستشفى عبري على العناية والرعاية التي يحاطوا بها من قبل الاطباء والممرضين وادارة المستشفى واثنوا على جريدة الرؤية على هذه الفتة الانسانية و الوطنية من الرؤية.