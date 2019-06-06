القبض على آسيوي بتهمة القتل العمد بولاية بهلاء

مسقط - الرؤية
ألقت قيادة شرطة محافظة الداخلية بالتعاون مع إدارة مكافحة الجريمة، القبض على شخص من جنسية آسيوية بتهمة القتل العمد بولاية بهلاء، وجارى استكمال المُقتضى القانوني بحقه.
الخميس 06 يونيو 2019 08:45 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
ألقت قيادة شرطة محافظة الداخلية بالتعاون مع إدارة مكافحة الجريمة، القبض على شخص من جنسية آسيوية بتهمة القتل العمد بولاية بهلاء، وجارى استكمال المُقتضى القانوني بحقه.
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