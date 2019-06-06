القبض على آسيوي بتهمة القتل العمد بولاية بهلاء

مسقط - الرؤية

ألقت قيادة شرطة محافظة الداخلية بالتعاون مع إدارة مكافحة الجريمة، القبض على شخص من جنسية آسيوية بتهمة القتل العمد بولاية بهلاء، وجارى استكمال المُقتضى القانوني بحقه.