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تزايد فرص هطول الأمطار على عدد من محافظات السلطنة

الخميس 06 يونيو 2019 11:10 ص بتوقيت مسقط

تزايد فرص هطول الأمطار على عدد من محافظات السلطنة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الطقس غائم جزئيا على محافظة ظفار مع فرصة لهطول أمطار متفرقة وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد الظهيرة

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 41 /32 وفي مدينة صلالة 33 / 29 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 44 درجة في فهود وأدناها 18 درجة في جبل شمس.

و يستمر اليوم ظهور التكونات المحلية مع أمطار رعدية ورياح نشطة على في مناطق مختلفة بمحافظات الظاهرة والداخلية وشمال الشرقية، وقد تمتد لتشمل أجزاء من البريمي وجنوب الشرقية وبعض أودية الباطنة.

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