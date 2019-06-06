بالفيديو.. "هاتريك" رونالدو يصعد بالبرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية

سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود المنتخب البرتغالي لفوز على ضيفه السويسري 3 /1 الأربعاء في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتأهل المنتخب البرتغالي بطل أوروبا إلى نهائي دوري الأمم في انتظار الفائز من مباراة إنجلترا مع هولندا.

وتقدم رونالدو بهدف للبرتغال في الدقيقة 25 ثم تعادل ريكاردو رودريجيز لسويسرا في الدقيقة 57 من ضربة الجزاء أثارت بعض الجدل.

وتوهج رونالدو بشكل مذهل في الدقائق الأخيرة وسجل الهدفين الثاني والثالث للبرتغال في الدقيقتين 88 و90.

وأهدر شيردان شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي فرصة محققة لسويسرا في الدقيقة الثالثة بعدما انفرد تماما بالمرمى البرتغالي، لكنه سدد في النهاية في أحضان الحارس روي باتريشيو.

وانتظر منتخب البرتغال حتى الدقيقة 11 لشن أول هجمة حقيقية على المرمى السويسري حيث تهيأت الكرة لكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية زاحفة لكنها ضلت طريقها للشباك.

ولاحت فرصة جديدة لسويسرا بعد مضي ربع ساعة، عندما ارسل شاكيري عرضية متميزة أمام المرمى مباشرة إلى جوسيب درميتش الذي فشل في الوصول إلى الكرة وهو على بعد ست ياردات فقط من المرمى.

وتقدم رونالدو بهدف للبرتغال في الدقيقة 25 من ضربة حرة مباشرة من مسافة 25 ياردة، حصل عليها بنفسه وسددها قوية بقدمه اليمنى لتسكن الزاوية اليسرى للحارس السويسري يان سومر.

وحاول منتخب سويسرا أن يتماسك سريعا ويعيد تنظيم صفوفه أملا في معادلة النتيجة لكنه عجز عن اختراق الدفاع البرتغالي الصلب.

وفي آخر ربع ساعة من الشوط الأول كثف منتخب البرتغال من هجماته السريعة سعيا وراء تسجيل الهدف الثاني والاقتراب خطوة كبيرة من النهائي، ولكن لاعبي أصحاب الأرض فشلوا في استغلال الفرص الوفيرة التي لاحت للفريق.