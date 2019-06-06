والي صور يؤدي صلاة العيد بمصلى العيدين

صور - حمد بن صالح العلوي

مع بزوغ فجر أول أيام عيد الفطر السعيد، أدى أهالي ولاية صور شعائر صلاة عيد الفطر السعيد بمختلف المصليات والجوامع في الولاية ونياباته، وقد شهد المصلى الخاص للعيدين بمنطقة سيح المطار ببلاد صور صلاة العيد بحضور سعادة الشيخ صقر بن سلطـان بن محمـــد الشكيلـي والي صور وبحضور فضيلة القاضي الشيخ سالم بن راشد القلهاتي وعدد من المشايخ والرشداء والمواطنين والمقيمين، وقد أم المصلين خميس بن ناصر الرزيقي واعظ بدائرة الأوقاف صور - محافظة جنوب الشرقية الذي كبر الله في الخطبة بعد ان أدى الصلاة بجموع المصلي، وحمده حمداً كثيراً وأثنى علية وعلى نبيه رسول الله صلى الله على اله وصحبة وكافة التابعين والمسلمين له ، وحيث قال في خطبة اعلموا أن تعاليم دين الإسلام داءت لرفع الحرج والمشقة، واقرار التسير والسماحة، فليس القصد من العبادة التكليف بما لا يطاق، ولا إنزال التعب والشقاء، ولا العنت والغناء، تكرر تاكيد ذلك في القرام الكريم، وقد علم الله تعالى ضعف الإنسان فلم يكلفة بما لا يقدر عليه، ولا فرض عليه بما لا يستطيع القيام به، فخفف عليه العبادات التكاليف، ويسر له في الطاعات والقربات.

مضيف بما جاء في الخطبة "وما ذلك إلا ليظل الدين - في علاقة الإنسان بربه - دين رحمه ونعمه ودين سعادة وانشراح، تتوزان في وعي المسلم الأمور فلا يغلو، ويسترشد في سلوكة بالرحمة فلا يتطوف، وينشد القربى فل يضل ولا يشقى.

وفي الأعياد سريان لهذا الحكم العام، فبعد فبعدد أيات الصيام، فياتي اليسر مع العبادة وبعد، وصوم بعد الفدة الفطر، ويكون العيد فرحاً واستبشاراً، وشكر لله وسروراً.

وبعد ختام خطبة العيد قاموا المهنين والمباركين بالتسليم على والي صور والشيوخ والاعيان بالولاية.