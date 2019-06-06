العبري يحث المسلمين على نبذ الخلافات

عبري - ناصر العبري

في إطار احتفالات السلطنة بعيد الفطر المبارك، أقيمت صلاة عبد الفطر المبارك في جميع ولايات محافظة الظاهرة وقراها ففي بلد العراقي أم المصلين الشيخ محمد بن زاهر العبري الذي تطرق الى فضائل شهر رمضان والصدقات وزكاة الابدان كما طالب العبري المسلمين الى نبذ خلافاتهم الشخصية والتواصل والتسامح في ما بينهم وتوجه الى الله تعالى أن يحفظ

عمان آمنة مطمئة وأن بحفظ مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابو س المعظم وان يمطر عليه سيل من الصحة والعافية، حضر الصلاة المشايخ واصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى والرشداء والمواطنين والجاليات المقيمة.