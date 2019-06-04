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أسعار النفط عند أدنى مستوى في 2019 .. ونفط عمان يواصل الهبوط

الثلاثاء 04 يونيو 2019 06:06 م بتوقيت مسقط

أسعار النفط عند أدنى مستوى في 2019 .. ونفط عمان يواصل الهبوط

مسقط  - الرؤية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يوليو القادم اليوم الثلاثاء 60.24 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 16 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 60,40 دولار أمريكي.

وهبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير الماضي، بفعل مؤشرات على أن تباطؤا اقتصاديا بدأ في التأثير سلبا على الطلب على الطاقة.

وبلغت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 52.80 دولار للبرميل، متراجعة بنسبة 0.85% أيضا مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وبذلك تكون عقود النفط قد هبطت بنحو 20% من ذروة 2019، والتي بلغتها في أواخر أبريل الماضي، فيما سجل شهر مايو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر الماضي.

ولامتصاص فائض المعروض ودعم سوق النفط، تقوم 24 دولة منتجة للنفط في إطار اتفاق "أوبك+" بخفض الإنتاج مجتمعة بواقع 1.2 مليون برميل يوميا منذ بداية العام الجاري.

ومن المفترض أن تتخذ الدول المشاركة في الاتفاق في وقت لاحق الشهر الجاري أو أوائل يوليو قرارا بشأن ما إذا كانت ستمدد الاتفاق، الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

 

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