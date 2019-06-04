العثور على الجثمان الأخير للعائلة الآسيوية المفقودة

الرؤية - خاص

قالت شرطة عمان السلطانية إن عمليات البحث عن المفقودين الآسيويين في وادي بني خالد تُكللُت بالعثور على جُثمان المفقود السادس والأخير، بعد التحقق من هويته، وتم الععثور على الفقيد عن طريق أحد المواطنين في منطقة سيق بولاية الكامل والوافي.

وكانت جهود البحث عن العائلة الآسيوية قد أسفرت في وقت سابق عن العثور على جثمان 5 أشخاص من المفقودين الستة، حيث تم التعرف على هوية الـ 5 جثث.

وقد انجرفت مركبة العائلة الآسيوية في وادي الود بولاية وادي بني خالد، وقاد تعاون في عمليات البحث رجال الشرطة وإدارة الدفاع المدني وطيران الشرطة والفرق التطوعية الأهلية.