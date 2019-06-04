تكريم المجيدين بفريق الشباب

مسقط - الرؤية

احتفل فريق الشباب بتكريم المجيدين من أعضاءه، ولاعبي فريق كرة القدم وذلك في الحفل السنوي الذي احتضنه فندق سيتي سيزون تحت رعاية سعادة محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشباب.

وجاء التكريم نظير التألق اللافت هذا الموسم في البطولات الكروية التي شارك فيها الفريق.

وقال عبدالله الحسيني رئيس الفريق "بأن هذا التكريم يمثل دافع معنوي وحافز للاعبين والمجيدين في تقديم المزيد والمزيد"

يشار إلى أن هذا الفريق الأهلي يحترف به ٤ لاعبين من الجنسيات العربية يتقدمهم التونسي المعروف أمين الماجري .