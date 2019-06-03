أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

الرؤية – خاص

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، يراقب عن كثب مؤشرات تشكل حالة مدارية جنوب غرب بحر العرب نهاية الأسبوع الحالي.

وقال خبراء أرصاد إن صورة الأقمار الاصطناعية تظهر نشاط للسحب الركامية وسط بحر العرب شرق جزيرة سقطرى.

وتوقع خبراء الطقس تأثر محافظة ظفار بمنخفض جوي جنوب شرق بحر العرب خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه من المتوقع أن ينتج عن الحالة الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة.

وتظهر الصور الجوية وصور الأقمار الاصطناعية، وجود نشاط مداري جنوب بحر العرب، ويتحرك غربا في اتجاه القرن الأفريقي وجزيرة سقطري اليمينة، وتشير التنبؤات إلى تعمق الحالة إلى منخفض مداري مع تأثيرات غير مباشرة على محافظة ظفار.