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جلالة السلطان يهنئ رئيسي السلفادور ولاتفيا

الإثنين 03 يونيو 2019 09:47 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ رئيسي السلفادور ولاتفيا

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ناييب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة تنصيبه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا جديدًا لبلاده. ضمَّنها جلالة السلطان المعظم تهانيه وتمنياته الطيبة لفخامته بالتوفيق في تحقيق آمال وتطلعات الشعب السلفادوري الصديق، ولعلاقات الصداقة بين البلدين التطور والنماء.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيغليس ليفيتس رئيس جمهورية لاتفيا بمناسبة انتخابه رئيسًا جديدًا لبلاده. ضمَّنها جلالة السلطان المعظم تهانيه وتمنياته الطيبة لفخامته بالتوفيق في تحقيق آمال وتطلعات شعب لاتفيا الصديق، ولعلاقات الصداقة بين البلدين التقدم والازدهار.

 

 

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