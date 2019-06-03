رئيس كابوفيردي يتقبل أوراق اعتماد سفير السلطنة

برايا- العمانية

تقبل فخامة الرئيس جورج كارلوس فونسيكا رئيس جمهورية كابوفيردي (الرأس الأخضر سابقا) في العاصمة برايا أوراق اعتماد سعادة السفير عبدالله بن محمد العامري سفيرا فوق العادة مفوضا ومعتمدا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية كابو فيردي.

وقد نقل سعادة السفير خلال مقابلة فخامة الرئيس له تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى فخامة رئيس جمهورية كابو فيردي وتمنيات جلالته له بموفور الصحة والعافية ولشعب كابو فيردي الصديق بدوام التقدم والازدهار، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والنماء. من جانبه حمل فخامة الرئيس جورج كارلوس فونسيكا سعادة السفير نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى جلالة السلطان المعظم وللشعب العُماني بدوام التطور والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وقد رحّب فخامة رئيس كابوفيردي خلال المقابلة بسعادة السفير وتمنى له التوفيق في مهامه وللعلاقات القائمة بين البلدين مزيدا من التقدم والنمو. حضر مراسم الاعتماد معالي المستشارة الخاصة لفخامة الرئيس ورئيسة مراسم الدولة وعدد من المستشارين بمكتب الرئيس.