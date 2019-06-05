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محكمة الاستئناف بالبريمي تنجز 97% من قضايا 2019

الإثنين 03 يونيو 2019 09:44 ص بتوقيت مسقط

محكمة الاستئناف بالبريمي تنجز 97% من قضايا 2019

 

البريمي- سيف المعمري

عقدت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاصها للسنة القضائية السابعة عشرة (2018- 2019) الاجتماع الثاني لهذا العام برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس محكمة الاستئناف بالبريمي وبحضور أصحاب الفضيلة القضاة بمحكمة الاستئناف بالبريمي والمحاكم الابتدائية وأعضاء الادعاء العام بمحافظة البريمي.

واستعرض المجتمعون جدول الاجتماع وفقاً للمادتين (12، 13) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (99/90) وتعديلاته ومنها تحديد إجازات أصحاب الفضيلة القضاة خلال العطلة القضائية كذلك تحديد القضايا المستعجلة وفق أحكام المادة (59) من قانون السلطة القضائية وتحديد عدد الدوائر القضائية وتشكيلها وعدد القضايا وتوزيعها وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها خلال الإجازة القضائية وندب أصحاب الفضيلة القضاة للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة التركات والتنفيذ وتشكيل لجنة الشؤون الوقتية كذلك ناقش الاجتماع بعض المستجدات المهمة للعمل القضائي.

وناقش الاجتماع مُنجزات المحاكم خلال العام القضائي؛ حيث تجاوزت نسبة القضايا المنجزة 97% في محكمة الاستئناف، و91% في المحكمتين الابتدائيتين بالبريمي ومحضة. وأقرت الجمعية استكمال نظر القضايا خلال الإجازة القضائية من خلال أصحاب الفضيلة الموجودين في العمل خلال الإجازة.

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