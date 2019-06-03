"بلدي مسقط" يعتمد توصيات تبسيط الإجراءات والشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات



مسقط - الرؤية

عقد المجلس البلدي لمُحافظة مسقط برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ اجتماعه السادس لهذا العام؛ حيث صادق على توصيات المديرية العامة لتطوير الخدمات ببلدية مسقط، وخطط بلدية مسقط لتبسيط الإجراءات في القطاع الخدمي، إلى جانب المصادقة على السياسات الخاصة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتقديم المبادرات فيما يتعلق بتطوير الخدمات.

ومن أبرز توصيات المجلس في هذا الشأن: مخاطبة بلدية مسقط بأهمية التنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للإسراع في تنفيذ مشروع العنونة بمحافظة مسقط؛ نظراً لأهمية هذا المشروع، ودراسة مقترح إنشاء مركز تحكم مروري في محافظة مسقط يعمل تحت إشراف بلدية مسقط، ودراسة مقترح شمولية مركز اتصالات مسقط بحيث يتضمن جميع الجهات الخدمية في محافظة مسقط، ودعم المجلس جهود بلدية مسقط في تنفيذ مشروع تطوير وإدارة المرافق العامة في الأحياء السكنية من أجل إيجاد الشراكة الخدمية المستدامة في مختلف ولايات محافظة مسقط، وخلق مزيد من التعاون بين بلدية مسقط ووزارة الصحة في مشروع الشراكة الخدمية المستدامة والاستفادة من تجربة وزارة الصحة في مشروعها عن "المدينة الصحية".

وصادق المجلس على توصيات لجنة الشؤون العامة بشأن إلزام شركات توصيل الخدمات باتخاذ إجراءات الأمن والسلامة؛ حيث أوصى المجلس بمخاطبة وزارة القوى العاملة بتكثيف أعمال متابعة تقيّد الشركات باللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل، ومخاطبة الجهات المسؤولة عن تصاريح أعمال الحفريات في الأحياء السكنية: (بلدية مسقط، الهيئة العامة للمياه، شركة حيا، شركات الاتصالات، شركة مسقط لتوزيع الكهرباء) بتضمين تلك التصاريح شرط توعية سكان مناطق التي يتم فيها أعمال الحفر بمخاطر الاقتراب من الحفريات والاحتياطات اللازمة لذلك، وضرورة التجاوب مع المواطنين عند وجود بلاغات في حالة تعرضهم للانزعاج والمضايقات نتيجة الأعمال التنفيذية لجميع القطاعات الخدمية.

واستعرض المجلس توصية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية في اجتماعها الرابع لهذا العام بعد استعراضها لموضوع طفح المياه في منطقة الأنصب المرحلة الثانية، حيث أوصى المجلس بضرورة الإسراع في طرح مناقصات مشاريع الصرف الصحي بمنطقة الأنصب المرحلة الثانية بولاية بوشر كأحد الحلول الجذرية لمُعالجة مشكلة طفح المياه تمهيدًا لبدء تنفيذها مطلع عام 2020. وأنهى المجلس اجتماعه بالاطلاع على محاضر لجان الشؤون البلدية بولايات محافظة مسقط.