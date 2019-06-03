رفع الطاقة الاستيعابية للمسلخ المركزي بصحار

صحار- الرؤية

استقبل المسلخ المركزي بصحار خلال شهر رمضان المبارك أعدادا كبيرة من الذبائح وصل عددها إلى 6105 ذبائح قبل انتهاء الشهر بأربعة أيام تقريبًا، بزيادة تفوق الأرقام التي سجلت العام الماضي.

وتعزى هذه الزيادة إلى التجهيزات التي تم إعدادها لاستقبال الجمهور وتقديم الخدمة بشكل أسرع وبجودة عالية وتمديد فترة الداوم بالمسلخ خلال الشهر الفضيل، من خلال تخصيص فترة إضافية من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل. وساهمت فترات العمل المختلفة في تعزيز مرونة عمل المسلخ وتقديم الخدمة للجمهور بشكل أفضل، ومن المتوقع أن يشهد المسلخ خلال أيام عيد الفطر المبارك استقبال أعداد مضاعفة لذا قامت بلدية صحار برفع الطاقة الاستيعابية للمسلخ من كافة الجوانب لاستقبال الجمهور دون حصول ازدحام وفق برنامج مخصص لفترة العيد.

ومتابعة من إدارة الشؤون الصحية ببلدية صحار لوضع المسلخ المركزي، قامت باتخاذ عدد من التجهيزات منها زيادة عدد الموظفين في المسلخ، بهدف تسريع عملية الذبح والانتهاء من الإجراءات المالية والإدارية الأخرى بشكل أفضل وتقديم خدمة ذات جودة عالية للجمهور. كما قامت الإدارة بتجهيز خيمة بجانب المسلخ لاستقبال المواطنين لاستخراج الفواتير من خلال عدة محاسبين ليساهم في إنجاز وتخليص دفع الرسوم دون الانتظار لفترات طويلة.