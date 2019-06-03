حسن حسني يمر بأزمة صحية

القاهرة - الوكالات

تعرّض الفنان المصري حسن حسني لأزمة صحيّة طارئة نقل على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة حيث تكفلت المجموعة المتحدة التي يترأسها المنتج تامر مرسي بعلاجه.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، لم يُكشف بعد عن تفاصيل وضعه الصحي خلال الفترة الحالية خاصة وأنّه يعاني من المرض منذ فترة، وهو ما استلزم سفره للخارج وتحديداً العاصمة الفرنسية باريس أكثر من مرة. وقالت نقابة الممثلين المصرية إنّها تتابع حالة الفنان القدير خلال الفترة الحالية حيث تمّ التأكد من توافر جميع الإمكانيات اللازمة لعلاجه من أزمته الصحية وسط أنباء متضاربة عن إصابته بسرطان الرئة دون أن يكون هناك تأكيد أو نفي من عائلته.