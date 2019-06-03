الإثنين, 03 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. اذاعة وتلفزيون
  4. عرض الخبر

من أجل تقدم الدراما العمانية

الإثنين 03 يونيو 2019 09:34 ص بتوقيت مسقط

من أجل تقدم الدراما العمانية

 

مدرين المكتومية

مع بداية كل دورة رمضانية نطل عليكم بهذه الزاوية لنعيش معكم تفاصيل الشاشات والفضائيات المحلية والخليجية والعربية، ولنكتشف جوانب القوة والضعف في الأعمال الدرامية والبرامج المختلفة، وفي هذا العام كان هناك حضور جيد بالنسبة للكثير من البرامج الإذاعية المحلية واجتهدت أيضًا الإذاعات الخاصة على تقديم باقات منوعة للمستمع لتلامس بذلك ذائقة مختلف شرائح المجتمع.

في حين أنّ الشاشات الخليجية ركّزت تركيزا أكبر على الدراما بمختلف قضاياها، وقدمت مجموعة من الأعمال التي شهدت تسجيل الكثير من الوجوه الفنية ولكنها أيضا افتقدت للسيناريوهات القوية، حتى أصبحت أغلب الأعمال المّقدمة تعاني من الرتابة والانفعالات التي لا داعي لها وكان الممثل الخليجي لا يتقن إلا الصراخ في أداء مشاهده، ليس هذا فقط، فهناك العديد من المسلسلات سجلت نهايات قبل الحلقة الأخيرة من عرضها بعد أن كشفت التفاصيل وتم تسريب حلقات أخرى وكذلك مع بعض البرامج الأخرى.

أما على الصعيد العربي ففي اعتقادي أنّ بعض المسلسلات استطاعت أن تجذب المتابع لها حتى اليوم، وكذلك الحال مع البرامج، ويمكن قياس نجاح تلك الأعمال بكمية الإعلانات المعروضة والتي قد تتجاوز في كثير من الأحيان الـ 20 دقيقة، الأمر الذي يجعلنا قد نقف عند العمل حتى وإن لم يكن كما نرى أنه قمة في الروعة إلا أن نسب متابعته كبيرة.

في ختام آخر عدد من هذه الصفحة، نتمنى أن نعمل على تقييم الأعمال المقدمة والتخطيط من الآن لما سيقدم في الدورة الرمضانية القادمة حتى تتم الخطط وفق آراء المتابعين واهتماماتهم وليتسنى أيضا للعاملين على المسلسلات الانتهاء من التصوير قبل العرض خاصة وأن هناك الكثير من الأعمال لازالت تصور حلقاتها الأخيرة حتى يومنا هذا، الأمر الذي لا يبشر أبدا بنهاية رائعة تليق بالجمهور المترقب.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 يونيو 2018

من ينقذ الدراما العمانية من متاهتها؟!

المزيد

01 أغسطس 2017

محمود عبيد: الجميع متهمون بالتقصير في حق الدراما العمانية إلا كاتب النص

المزيد

10 مايو 2015

قطاع الإنتاج في "الإذاعة والتلفزيون" يعود بـ"دهاليز" بمشاركة نخبة الدراما العمانية

المزيد

06 يوليو 2015

"انكسار الصمت".. نموذج لنجاح الدراما العمانية مع التطور الفني وقوة النص

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

مسؤولون ومستثمرون: التوجيهات السامية تبشر بانتعاش الاستثمار السياحي في مسندم

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"حفظ النعمة": توزيع2217 طبقًا وإطعام 60124 شخصا بالبريمي خلال الشهر الفضيل

المحليات - أخبار

412 منشأة فندقية جاهزة لاستقبال الزوار من داخل وخارج السلطنة في إجازة العيد

عمان - سياحة عمان

"مصفاة الدقم" تسند مرحلة التصميم الأولي لمجمع الصناعات البتروكيماوية ووحدة الاستخلاص

الاقتصاد - محلي

"الأوقاف" تدعو المواطنين والمقيمين للمشاركة في تحري هلال شوال

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثروات النفط والغاز تُشيْطن إيران

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

لغز هبوط طائرة قطرية في السعودية لأول مرة منذ الأزمة

دولي - أخبار

كاميرات الأعراس

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة