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خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

الإثنين 03 يونيو 2019 03:40 ص بتوقيت مسقط

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

 

الرؤية - خاص

قال خبراء أرصاد إن صورة الأقمار الاصطناعية تظهر نشاط للسحب الركامية وسط بحر العرب شرق جزيرة سقطرى.

وتوقع  خبراء الطقس تأثر محافظة ظفار بمنخفض جوي جنوب شرق بحر العرب خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه من المتوقع أن ينتج عن الحالة الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة.

وتظهر الصور الجوية وصور الأقمار الاصطناعية، وجود نشاط مداري جنوب بحر العرب، ويتحرك غربا في اتجاه القرن الأفريقي وجزيرة سقطري اليمينة، وتشير التنبؤات إلى تعمق الحالة إلى منخفض مداري مع تأثيرات غير مباشرة  على محافظة ظفار.

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