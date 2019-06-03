الإثنين, 03 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

تضع رأسها في حاجز حديدي.. وتنجو بأعجوبة

الإثنين 03 يونيو 2019 01:23 ص بتوقيت مسقط

تضع رأسها في حاجز حديدي.. وتنجو بأعجوبة

ترجمة- رنا عبد الحكيم

واجهت امرأة كولومبية خطر الموت عندما أرادت أن تتحقق ما إذا كان جارها في المنزل أم لا، وانتهى بها المطاف إلى وضع رأسها بين القضبان المعدنية لباب المنزل، لتعلق لمدة 5 ساعات.

وانتشرت صور المرأة التي تعيش في مدينة لافرجينيا في كولومبيا على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد أنباء عن إنقاذها عندما علقت رأسها لمدة خمس ساعات في البوابة المعدنية لأحد منازل الجيران. وليس من الواضح إذا ما كانت المرأة تتجس على جارها أم فقط كانت تريد أن تعرف ما إذا كان هناك أحد في المنزل.

ولحسن الحظ سمع أحد الأشخاص صرخاتها طلبا للمساعدة واتصل بالشرطة. ولم تتمكن الشرطة من إخراج رأسها فطلبوا قسم الإطفاء للمساعدة. واستغرق الأمر خمس ساعات لإخراج رأسها.

وأذاع القصة لأول مرة راديو "لا روكا إف إم" ثم انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور رجال الشرطة ورجال الإطفاء الذين عملوا على تحرير رأس المرأة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 أبريل 2018

رداء حديدي

المزيد

13 مايو 2015

بالفيديو.. امرأة تنتحر بعد أن ركلها رجل على رأسها

المزيد

01 يوليو 2018

صحيفة الحياة تودع مسقط رأسها

المزيد

18 مايو 2015

سعودي يطلق زوجته لوضعها زهرة على رأسها

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مسؤولون ومستثمرون: التوجيهات السامية تبشر بانتعاش الاستثمار السياحي في مسندم

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"حفظ النعمة": توزيع2217 طبقًا وإطعام 60124 شخصا بالبريمي خلال الشهر الفضيل

المحليات - أخبار

412 منشأة فندقية جاهزة لاستقبال الزوار من داخل وخارج السلطنة في إجازة العيد

عمان - سياحة عمان

"مصفاة الدقم" تسند مرحلة التصميم الأولي لمجمع الصناعات البتروكيماوية ووحدة الاستخلاص

الاقتصاد - محلي

"الأوقاف" تدعو المواطنين والمقيمين للمشاركة في تحري هلال شوال

المحليات - أخبار

اعتماد السلطنة خالية من الحصبة والحصبة الألمانية المتوطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثروات النفط والغاز تُشيْطن إيران

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

لغز هبوط طائرة قطرية في السعودية لأول مرة منذ الأزمة

دولي - أخبار

كاميرات الأعراس

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة