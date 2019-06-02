السنيدي يكرم الموظفين المجيدين في "التجارة والصناعة" ضمن جهود تحسين الخدمات

مسقط - الرؤية

نظَّمت وزارة التجارة والصناعة، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض؛ احتفالاً بتكريم الموظفين المجيدين وأصحاب الخدمة الطويلة بالوزارة؛ وذلك تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، وبحضور أصحاب السعادة ومديري العموم والمسؤولين بالوزارة.

وتمَّ خلال الحفل توزيع شهادات التقدير على الموظفين المجيدين في مختلف المستويات الوظيفية والقيادية والتنفيذية من الوزارة ومديرياتها وإداراتها بالمحافظات، وتكريم الدوائر المجيدة، وكذلك الدوائر والموظفين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في إنجاز المعاملات عبر نظام "استثمر بسهولة"، والموظفين الذين أكملوا عشرين عاماً في الخدمة، والموظفين الحاصلين على مؤهلات أكاديمية أعلى.

ويأتي تنظيم حفل تكريم الموظف المجيد كل عام في إطار سعي الوزارة المتواصل نحو تحسين مستوى الأداء الوظيفي، وتشجيع مُبادرات الموظفين، وتحسين مستوى الخدمات لدى مختلف أجهزة الوزارة، وتحفيز الموظفين لبذل المزيد من الجهد في تطوير أساليب العمل.