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استمرار انخفاض أسعار الأسماك مع تنامي حركة الشراء

الأحد 02 يونيو 2019 05:46 م بتوقيت مسقط

استمرار انخفاض أسعار الأسماك مع تنامي حركة الشراء

مسقط - الرؤية

واصلتْ أسعارُ الأسماك في الأسواق المحلية بالمحافظات تراجعها مع الأسبوع الرابع والأخير من شهر رمضان، وَسْط حركة شراء نشطة من قبل المستهلكين، ووفرة في الكميات المعروضة في الأسواق السمكية ومحلات بيع الأسماك في الولايات، واستمرارَ توفير الأسماك في الأسواق المحلية من قبل شركات بيع وتسويق الأسماك، ضمن البرنامج المشترك مع وزارة الزراعة والثروة السمكية في خطة التسويق السمكي لفصل الصيف للعام الجاري 2019.

وشهدتْ الأسواق السمكية في إجازة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت الماضيين وحتى أمس الأحد، انخفاضا ملحوظا في أسعار الأسماك مع توافر كميات كبيرة من الأسماك من أسطول الصيد الحرفي في المحافظات الساحلية في السلطنة. ففي سوق نيابة سناو بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية ووسط حركة شراء نشطة منذ الصباح الباكر اتجهت الأسعار نحو الانخفاض؛ حيث بيع الكيلوجرام الواحد من أسماك الجيذر بسعر ريالين بعد أن كانت في بداية شهر رمضان الكريم بثلاثة ريالات، وانخفضت بعدها لتكون بريالين ونصف الريال، وبيعت أسماك السهوة بسعر بين ريالين وريال وثمانمائة بيسة للكيلوجرام الواحد انخفاضا من ريالين ونصف الريال، واستقر سعر أسماك الشعري للكيلوجرام الواحد عند ريالين بعدما كان بريالين ونصف الريال، أما أسماك الضلعة والصيمة والقد فلم تتعدَّ قيمتها للكيلوجرام الواحد سعر 500 إلى 600 بيسة.

وفي سوق ولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، توافرت الأسماك مع حركة شراء متصاعدة؛ حيث بيعت أسماك السهوة للكيلوجرام الواحد بسعر ريالين، مُتراجعة عن سعر ريالين ونصف الريال التي كانت مع بداية شهر رمضان الكريم؛ مما زاد إقبال المستهلكين على الشراء، خاصة وأن سمكة السهوة تدخل في إعداد الكثير من الوجبات في شهر رمضان الكريم، وبقيت أسعار الأصناف الأخرى منخفضة أيضا مثل أسماك الجيذر والشعري عند ريالين للكيلوجرام الواحد، بعد أن كانت ريالين ونصف الريال، وأسماك العومة والقد عند 500 بيسة للكيلوجرام الواحد؛ مما وفَّر خيارات متنوعة للمستهلكين سواء من ولاية صحار والقرى التابعة لها والولايات المجاورة في محافظة شمال الباطنة ومحافظة الظاهرة.

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