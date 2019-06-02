إغلاق أفقي لسوق مسقط.. والعائد الكلي يرتفع إلى 4183 نقطة

الرؤية - مريم البادية

ارتفعَ المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية، أمس، إلى مستوى 3937 نقطة تقريبًا؛ بما يُمثل ارتفاعا بـ3 نقاط عن مستوى إغلاقه السابق، وصعد مؤشر العائد الكلي بنفس القيمة تقريبا ليصل إلى 4183 نقطة.

وشهدتْ جلسة أمس انخفاضًا في قيم التداول وبلغ مستواها 0.849 مليون ريال وبنسبة انخفاض 50 في المئة عما كانت عليه في الجلسة السابقة. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.022 في المئة، وبلغت ما يقارب 18 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين 55 ألف ريال وبنسبة 6 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 15 ألف ريال وبنسبة 2 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 40 ألف ريال عماني وبنسبة 5 في المئة. وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6339 نقطة منخفضا 4 نقاط وبنسبة 0.06 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4640 نقطة مرتفعا 19 نقطة وبنسبة تغير 0.42 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1976 نقطة مرتفعا 0.81 نقاط وبنسبة تغير 0.04 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 536 نقطة مرتفعا ثلاث نقاط وبنسبة 0.07 في المئة.

وجرى التداول، أمس، على أسهم 19 شركة؛ ارتفعت منها 5 شركات وانخفضت 3 أخرى، فيما استقرت أسعار 11 شركة، وتم التداول في 848587 سهما، بعدد صفقات 306 صفقات. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 25 في المئة. وتصدر سهم جلفار للهندسة والمقاولات قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.082 ريال وبنسبة صعود 3 في المئة، فيما حل سهم مسقط للتمويل في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.066 ريال وبنسبة تغير واحد في المئة. واعتلى سهم جلفار للهندسة والمقاولات صدارة الاسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 438255 ريالا وبنسبة 52 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الاسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 5333503 أسهم وبنسبة 63 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 793634 ريالا وبنسبة 94 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 938 ألف ريال وبنسبة 0.11 في المئة. وبلغ شراء العرب 2130 ريالا وبنسبة 0.25 في المئة. فيما بلغ شراء الاجانب 51885 ريالا وبنسبة 6 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد سجل بيع العمانيين 833643 ريالا وبنسبة 98 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع العرب 2756 ألفا ريال وبنسبة 0.32 في المئة، فيما بلغ بيع الاجانب 12188 ألفا ريال وبنسبة واحد في المئة.