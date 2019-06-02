تكريم الفائزين في مسابقة "المثقف الرمضاني" بالعوابي

العوابي - حارث البحري

رعى سعادة الشيخ نبهان بن عبدالرحمن الخروصي والي محوت اختتام فريق اتحاد العوابي الرياضي الثقافي في محافظة جنوب الباطنة لفعاليات مسابقة المثقف الأول في نسختها الرابعة، وأقيم الحفل بقاعة متعددة الأغراض بمكتب الوالي بحضور عضو مجلس الشورى ممثل الولاية وعدد من شيوخ وأعيان الولاية ورؤساء الفرق الأهلية وعدد من الضيوف من فرقة شباب عبري المسرحية وجمع غفير من الجماهير الحاضرة.

وقدّم الحفل مذيع قناة عمان الرياضية سعيد الخروصي، واشتمل الحفل على كلمة الرئيس فريق اتحاد العوابي محمد العوفي وعلى العديد من الفقرات المتنوعة التي لاقت استحساناً وقبولاً من الجميع. حيث تمّ عرض عدد من المواد الفيلمية التي تحكي عن عمل اللجنة المنظمة طوال شهر رمضان. وأقيمت جلسة حوارية مع فرقة شباب عبري المسرحية، وتمّ توزيع عدد من الهدايا والجوائز للجماهير، وأقيمت المباراة النهائية للمسابقة، التي جمعت فرق البصرة والقاهرة وخراسان وحلب. وشهدت المباراة تنافساً متقرباً في النقاط بين الفرق الأربعة، إلا أنّ فريق البصرة تمكن من تحقيق المركز الأول بعد أن جمع 8 نقاط من 9، وبفارق التوقيت فقط عن فريقي حلب وخراسان اللذين حصدا 8 نقاط أيضاً، في حين حلّ فريق القاهرة رابعاً بعد أن جمع 4 نقاط.

وفي نهاية الحفل قام راعي المناسبة سعادة الشيخ والي محوت بتكريم اللجنة المنظمة والفرق المتوجة بالمراكز الأولى، والرعاة والمساهمين الذين ساهموا في نجاح المسابقة وخروجها بالشكل المطلوب، والتي لاقت صدى واسعاً حول نجاحها داعين إلى استمراريتها للأعوام المقبلة.

يشار إلى أنّ المسابقة تقام للعام الرابع على التوالي وبمشاركة 26 فريقاً من مختلف ولايات السلطنة، وتحظى بمتابعة جماهيرية واسعة جداً، وتستخدم النظام الإلكتروني عبر الأجهزة اللوحية الذكية.