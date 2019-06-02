حلقة عمل تدريبية للمتأهلين لجائزة الإجادة التربوية في الظاهرة

عبري - ناصر العبري

نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة حلقة عمل تدريبية للمتأهلين من مرحلة الفرز الأولي من جائزة الإجادة التربوية للمعلم العماني، بمركز التدريب والإنماء المهني وبحضور حكم بن سالم الفارسي المدير العام المساعد؛ حيث استهدفت الحلقة المرشحين بهدف تعريفهم بمتطلبات المرحلة الثانية.

وبدأت حلقة العمل بكلمة المدير العام المساعد قدم فيها التهنئة للمتأهلين للمرحلة الثانية شاكراً لهم مبادرتهم في المشاركة في الجائزة مشيداً بما تهدف إليه من تطوير للعملية التعليمية التعلمية والتربوية في السلطنة.

وعقدت حلقة العمل التطبيقية بهدف الوقوف مع المعلمين المتأهلين وتقديم كافة التسهيلات لهم، بما في ذلك الدعم الفني والمعنوي والمتابعة والتشجيع، كما أنّ هذه المبادرة والأساليب التي يقدمها المعلمون لها دور فاعل في تجويد العمل التربوي وتطويره.

وبعد ذلك، قام الدكتور هلال الشندودي المنسق العلمي للجائزة بتقديم ورقة عمل تعريفية عن الجائزة وأهم المتطلبات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، وهنأ المعلمين المتأهلين من المحافظة من مرحلة الفرز الأولي للجائزة ومن ثم تطرق إلى الدليل التفسيري لمعاير تقييم لمجالات الجائزة وكيفية بناء ملف الإجادة استعداداً لإرفاقه في موقع المسابقة خلال الفترة القادمة. كما ذكر أنّ هناك قنوات اتصال مع المتأهلين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاع المتأهلين لهذه المرحلة بكل جديد وفي الختام تم فتح مجال المناقشة والاستفسار عن حيثيات المرحلة الثانية في الترشح للجائزة.

يشار إلى أنّ جائزة الإجادة التربوية للمعلم العماني، جائزة وطنية تمنح كل عامين دراسيين للمعلمين العمانيين المجيدين في المدارس الحكومية لإبراز جهودهم وتشجيعهم والارتقاء بالعملية التعليمية التعلميّة، وتهدف إلى تحفيز المعلمين العمانيين المجيدين علمياً وتربوياً وتطوير كفاءاتهم المهنية وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع.