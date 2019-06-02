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37 فعالية توعوية بآفة المخدرات خلال رمضان

الأحد 02 يونيو 2019 05:36 م بتوقيت مسقط

37 فعالية توعوية بآفة المخدرات خلال رمضان

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بذل الجهود للوقاية والتوعية ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع والتعريف بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث نفذ فريق التوعية والإعلام خلال شهر رمضان المبارك عدد من الفعاليات والبرامج التوعوية بلغ عددها (37) فعالية تنوعت بين المحاضرات التوعوية ومعارض مرئية وزيارات للحافلة المتنقلة للتوعية بأضرار المخدرات، كما قام الفريق بتثقيف الجمهور من مخاطر آفة المخدرات وما يترتب على متعاطيها، واستعراض جهود شرطة عمان السلطانية في مكافحتها، كذلك شرح المحتويات والمعروضات الارشادية والتوعوية والإجابة عن التساؤلات والاستفسارات وتوزيع المطويات التوعوية، وتعريف الزوار بالخط الساخن المجاني 1444 للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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