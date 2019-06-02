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خفر السواحل تختتم البرنامج التطبيقي للضباط المرشحين

الأحد 02 يونيو 2019 05:35 م بتوقيت مسقط

 

اختتم بقيادة شرطة خفر السواحل البرنامج التطبيقي للدفعة الثالثة والأربعين من الضباط المرشحين بنظام الدبلوم والذي استمر لمدة أسبوع. وتعرف المشاركون خلال البرنامج على المهام والأدوار التي يقوم بها رجال شرطة خفر السواحل في تأمين وحماية البحر الإقليمي العماني والموانئ العمانية، كما استمعوا لعدد من المحاضرات المتعلقة بالمدونة العالمية لأمن السفن وقانون منع التصادم إضافة إلى قيامهم بعدد من التطبيقات العملية على متن الزوارق وعدد من الزيارات الميدانية للإدارات التخصصية بقيادة خفر السواحل كإدارة العمليات وإدارة أمن الموانئ وإدارة الهندسة والصيانة. رعى ختام البرنامج المقدم/ عبد العزيز بن محمد الجابري مدير العمليات بقيادة شرطة خفر السواحل.

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