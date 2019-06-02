"عمان للسيارات" يتصدر بلانك بان الأوروبية

مسقط - الرؤية

تصدَّر فريق عُمان لسباقات السيارات منافسات بطولة بلانك بان الأوروبية للتحمل، بعدما واصل مشواره في البطولة الأوروبية الكبيرة عقب حلوله في المركز الثالث ضمن الفئة برو إم في الجولة الثالثة للبطولة التي جرت على حلبة بول ريكارد الفرنسية العريقة.

ثلاثي فريق عُمان لسباقات السيارات أحمد الحارثي والتركي صالح يولوك والإيرلندي الشمالي تشارلي ايستود استطاعوا الانتقال بالفريق من المركز الثالث في ترتيب عام البطولة إلى الصدارة بعد قيادة صعبة على فترتين تحت أشعه الشمس وفي الفترة الليلية.

وبتسجيله الوصول لمنصة التتويج في فرنسا يكون فريق عمان لسباقات السيارات قد سجل منصة التتويج الثالثة هذا الموسم بعد مونزا الإيطالية وسلفرستون البريطانية، وكان الفريق قد سجل ثاني أفضل زمن في التاهيلات ما قبل الرسمية التي جرت قبل يوم من السباق، وواصل تسيده للتأهيلات الرسمية للمرة الثالثة على التوالي بتأهله أولاً عن الفئة بعد جمع نتيجة حصص المتسابقين الثلاثة في التأهيلات.

أحمد الحارثي أبدى سعادة واضحة بحلول الفريق في المركز الثالث؛ حيث قال: سعيد جدا لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة، خاصة انتقالنا من مركز الوصيف إلى صدارة البطولة وهذا بالفعل ما كنا نبحث عنه، لقد كان سباقاً طويلاً وشاقاً رغم أننا كنا الأول في التأهيلات، ولكن بسبب مشكلة فنية بالسيارة عدنا لمرآب الصيانة لإعادة تجهيز السيارة لم نتأخر كثيرًا وسعداء بالمركز الثالث".