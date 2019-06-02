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"المعلم" يتوج بلقب "بطولة الصحوة الرمضانية"

الأحد 02 يونيو 2019 05:28 م بتوقيت مسقط

"المعلم" يتوج بلقب "بطولة الصحوة الرمضانية"

الرؤية - أحمد الجهوري

توِّج فريق المعلم، بلقب بطولة فريق الصحوة الرياضي، أمس الأول، في نسختها للعام 2019، وذلك بعد تخطي فريق الملوك بهدفين لهدف، في المباراة الختامية التي رعاها المرداس العموري صاحب مجموعة شركات المرداس، وأقيمت على ملعب الفريق بقرية ضيان الجهاور بولاية السويق.

وشهد النهائي ندية قوية بين الفريقين، كما تم استخدام تقنية الفار التي تعد إضافة مميزة لإنجاح البطولة، وتعد البطولة من أنجح البطولات الرمضانية على مستوى الولاية والتي تنظم لهذا العام في نسختها الخامسة وشارك فيها 32 فريقا من 5 ولايات مختلفة، كما تحظى بمتابعة جماهيرية غفيرة ودعم واسع من مؤسسات القطاع الخاص.

وقال راعي المناسبة إنَّ البطولة فرصة لالتقاء الرياضيين وبث روح التنافس فيما بينهم، كما أنها بمثابة حافز لهم بهدف تطوير مهاراتهم. وأشاد المرداس بنجاح تنظيم البطولة وقوة الحضور والدقة في توفير جميع الأدوات اللازمة والوصول لحفل ختامي باهر.

وفي الختام كرم راعي المناسبة الفرق الفائزة، وقدم الهدايا الفردية للاعبين والمشاركين والشركات الراعية.

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