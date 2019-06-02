ختام ناجح لـ"كروية صحار الدولي 2019"

مسقط - الرؤية

اختتم صُحار الدولي بطولته الرمضاينة لكرة القدم لهذا العام، على معلب العذيبة لكرة القدم، بعد ثلاثة أسابيع من المباريات والمنافسات القوية، شارك فيها 8 فرق تمثل مختلف إدارات البنك، خاضوا جميعا سلسلة من المباريات القوية والتصفيات الحاسمة للفوز بلقب البطولة، وقد شكلت البطولة محطة مسائية مُمتعة للفرق المتنافسة والجمهور المتابع، وعكس الإقبال الكبير الشعبية الكبيرة التي تحظى بها البطولة ومساعي صحار الدولي لتعزيز روح التنافسية والفوز بين الموظفين.

وقال أحمد المسلمي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: إن بناء الفريق الفائز والقادر على المنافسة يتطلب تفانيا يشبه ما نراه لدى الرياضيين الفائزين في المسابقات الدولية وما يتحلون به من تركيز واضح على الأهداف. وبالنظر للشعبية الكبيرة لرياضة كرة القدم في السلطنة، نرى أن تنظيم هذه البطولة يعتبر منصة مواتية لاستعراض مواهب موظفينا، وإبراز روحهم الرياضية، والعمل الجماعي، وكذلك إبراز شخصية الهوية التجارية لصحار الدولي التي تتسم بالوضوح، والإنسانية والاستمرارية.

فيما قالت ماهرة الرئيسية مساعدة المدير العام ورئيسة قسم الموارد البشرية في صحار الدولي: لقد كانت البطولة مليئة بالإثارة والحماس منذ انطلاقها، وقد تجاوزت كل التوقعات بالنظر لقوة الحضور في المشاركة، والحماسة التي أظهرها اللاعبون، وروح الفريق الواحد ومستوى الأداء الذي قدموه طوال فترة البطولة. وأضافت: نؤمن بأهمية تعزيز روح الفوز في بيئة العمل لدينا، ولأجل ذلك نسعى لإيجاد مناسبات للفوز والمنافسة الممتعة لموظفيها بعيدا عن أجواء العمل الروتيني، فذلك كفيل بتعزيز روح العمل الجماعي، والرضا الوظيفي، والروح المعنوية والسعادة للموظفين.