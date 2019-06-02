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فرص جذابة لامتلاك "إنفينيتي" الرياضية قبل 4 يوليو

الأحد 02 يونيو 2019 05:20 م بتوقيت مسقط

فرص جذابة لامتلاك "إنفينيتي" الرياضية قبل 4 يوليو

 

مسقط – الرؤية

 

تقدم إنفينيتي عُمان للعملاء عروض رمضانية حصرية على تشكيلة إنفينيتي الرياضية: إنفينيتي QX50، و QX60 و QX70 و QX80. ومع وضع الأداء كأولوية قصوى، تم تزويد سيارات إنفينيتي الرياضية بتقنيات ذكية تتكيف مع احتياجات العملاء. ويستمر العرض الخاص على إنفينيتي الرياضية حتى 4 يوليو 2019.

 

وتتميز سيارات الدفع الرباعي هذه – إنفينيتي  QX50 وإنفينيتي  QX60  و إنفينيتي  QX70 و إنفينيتي  QX80 - بميزات متقدمة متعددة لإرضاء حتى أنماط الحياة الأكثر تطلبًا ، مثل التصميم الداخلي المتنوع مع مقاعد قابلة للتعديل ومساحة لحمل الأمتعة ونظام الترفيه الفردي.

 

وقال متحدث كبير في شركة إنفينيتي عُمان: إن سيارات إنفينيتي الرياضية متعددة الاستخدامات لديها الكثير لتقدمه لجميع أنواع السائقين في سلطنة عمان - من العائلات التي لديها أطفال وأصحاب الحيوانات الأليفة إلى هواة الطرق الوعرة الذين يمكنهم استخدام قوة السحب الرائعة لمساعدة زملائهم الذين تقطعت بهم السبل. مازالت سيارات إنفينيتي الرياضية متعددة الاستخدامات من أكثر السيارات مبيعًا في عُمان لأسباب واضحة. إنها اختيار ممتاز لأي شخص يبحث عن أداء قوي ومحرك آمن ومساحات داخلية مريحة.

 

ويشمل العرض الحصري على سيارات إنفينيتي الرياضية: أسعار خاصة، ومعدلات فائدة خاصة، وهدايا مضمونة، وهدية نقدية مضمونة، وصيانة دورية للسيارات، وتسجيل مجاني، وتأمين مجاني، وضمان الشركة الصانعة، وبطاقة AAA للمساعدة على الطريق. ويطبق العرض على جميع الزبائن الذين يشترون مركبات إنفينيتي الرياضية للاستخدام الشخصي فقط.

 

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