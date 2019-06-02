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ضمن برنامج "المزيونة" للادخار

20 فائزة بجوائز بنك مسقط في السحب الشهري على حساب "زينة"

الأحد 02 يونيو 2019 05:19 م بتوقيت مسقط

20 فائزة بجوائز بنك مسقط في السحب الشهري على حساب "زينة"

 

مسقط – الرؤية

نظم بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة، حفل إفطار لمجموعة من زبائن البنك من حاملي حسابات " زينة " في فندق كمبينسكي بالموج مسقط بهدف تعزيز التواصل والالتقاء بالزبائن لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم في الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك. وأجري السحب على جوائز حساب " زينة " الشهري ضمن برنامج "المزيونة" للادخار على 20 جائزة قيمة كل جائزة 1000 ريال عماني.

وأعرب عبدالله بن تمان المعشني، نائب مدير عام المبيعات و تطوير المنتجات ببنك مسقط، عن اهتمام البنك بتنظيم مثل هذه اللقاءات التي تعد فرصة لتعزيز التواصل مع مختلف الفئات بهدف التعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول كافة الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك. ويحرص البنك على تطوير المنتجات والخدمات من خلال الاستماع إلى آراء الزبائن. وقدم الشكر للجميع على ثقتهم بالخدمات التي يقدمها البنك، مؤكدا أن حساب " زينة " مصمم لتلبية احتياجات المرأة العصرية.

وتحظى منتجات زينة المصرفية للمرأة بإعجاب وإقبال الزبائن، ومنها برنامج تمويل الصحة والجمال للمرأة والذي يتضمن خصومات حصرية لزبائن زينة على خدمات صحية و تجميلية وتقديم مزايا وخدمات حصرية تلبي تطلعاتها وطموحاتها في شتى المجالات، كما يمكن لزبونات زينة أن يحصلن على بطاقة زينة الائتمانية وبطاقة الخصم المباشر، ويمكنهن التسوق عبر الإنترنت. ويحرص البنك على دراسة احتياجات المرأة وتقديم تسهيلات وخدمات مصرفية تساعدها في التغلب على ظروف الحياة وتحقيق متطلباتها العصرية.

وخلال السنوات الماضية دشن البنك مبادرات تؤكد اهتمام ودعم البنك للمراة العمانية وفي مختلف المجالات، كما يخصص بنك مسقط ضمن برنامج ” المزيونة ” للادخار جوائز مالية خاصة لزبونات زينة، وتجري السحوبات طوال العام على هذه الجوائز القيمة.

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