إشادات واسعة بنجاح الموسم الثالث لـ"نزاهة" في تعزيز الوعي بالحفاظ على المال العام

مسقط - الرؤية

أبدَى عددٌ من المستمعين والمشاهدين سعادتهم بمحتوى حلقات الموسم الثالث لبرنامج "نزاهة" خلال شهر رمضان، والذي أعده جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بنسختيْن مرئية ومسموعة؛ لبث الوعي وغرس قيم النزاهة تجاه المال العام والوظيفة العامة؛ وذلك في حلقات يومية عبر القنوات التليفزيونية والإذاعية المحلية، ويحلُّ سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة ضيفاً على البرنامج.

وقال المشاركون في الاستطلاع إنَّ البرنامج نجح في ترسيخ الثقافة والتوعية تجاه الحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة؛ بما يُسهم في إيجاد بيئة مناسبة وفاعلة في مواقع العمل شعارها التفاني والإخلاص ومطعمة بالقيم النبيلة والفضائل الحميدة التي حث عليها الإسلام، والتحذير ممَّا نهى عنه من سلوكيات وقيم سيئة ترفضها وتنبذها جميع المجتمعات في العالم كالمحسوبية وهدر المال العام والعبث بالممتلكات العامة. وثمنوا حرص الجهاز على وصول رسالة البرنامج إلى كافة أفراد المجتمع بما يحقق الشمولية في المحتوى الإعلامي؛ حيث تم تضمين الترجمة إلى اللغة الإنجليزية، فضلاً عن توفير لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية.

وقال المعتصم بن سعيد المعولي صاحب كتاب "المعتمد": إن ما يميز برنامج نزاهة تعزيزه الرقابة الذاتية الداخلية قبل الرقابة الآنية الخارجية، حيث يوقظ في الضمير الوازع الديني قبل أن يهدد بالعقوبة الدنيوية، وبذلك يغرس في الموظف المسؤولية الوطنية قبل المصلحة الشخصية، كما أن كلمات الشيخ الجليل أحمد بن حمد الخليلي كان لها محلا في القلوب قبل أن يكون لها في الأسماع صدى فتحية إجلال وشكر وعرفان للقائمين على البرنامج المتميز من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وقالت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشية: إن محبة الوطن والانتماء له يجب أن تعكسها الأفعال، وعلى رأسها الدفاع عنه والحفاظ على الأموال العامة مثلما يحافظ الفرد على أمواله الخاصة بعناية تامة وهو ما ركز عليه سماحة الشيخ المفتي في أكثر من حلقة، فمثلما يسعى الفرد جاهدا للحفاظ على ممتلكاته الخاصة فعليه كذلك السعي الدؤوب للمحافظة على ممتلكات الدولة ومنجزاتها بدءا من الشارع الذي يقطن فيه وانتهاء بالمكتب الذي يعمل عليه.

من جانبه، قال قيس بن إبراهيم الفارسي نائب رئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية: إن أكثر ما لفت انتباهي في معظم حلقات البرنامج تركيز سماحته على توجيه نصائح مباشرة للمسؤولين في مختلف القطاعات الخدمية وحثهم المتواصل على العمل بأمانة وإخلاص، وأن يتقوا الله في كل ما يتخذونه من قرارات وإجراءات وفق ما أوكلت اليهم من مهمات ومسؤوليات لخدمة المواطن والمقيم على أرض عمان.

وقال الإعلامي أحمد بن محمد المعمري: إنَّ نزاهة برنامج مميز ورسالته قيمة يبعثها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للمجتمع، كما أن وجود شخصية مؤثرة بشكل كبير وذو ثقة في البرنامج مثل سماحة الشيخ أحمد الخليلي المفتي العام للسلطنة أعطى البرنامج ثقل كبير وجذب انتباه المشاهدين، لا سيما العاملين منهم في المؤسسات الحكومية والخاصة. من جانب آخر، نجد وقت البرنامج في هذا الشهر الفضيل له تأثير عميق في نفوس الصائمين من حيث الأسلوب الشيق جدًّا؛ كونه يلامس كل عمل يقوم به العاملون ومحل اهتمامهم، ونأمل من البرنامج أن ينتشر بشكل أوسع ويبث في المؤسسات الحكومية على شكل حلقات بعد شهر رمضان المبارك.

وأضاف المعمري: نلاحظ مؤخرا أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يكثف البرامج التوعوية التي تستهدف تعزيز نزاهة الموظف أثناء أداء عمله وهو أمر مرغوب، وله تأثير كبير في إيجاد بيئة عمل تحفها النزاهة في العمل والأداء، لا سيما الحلقات والورش التوعوية التي تجوب المحافظات وتلتقي بأفراد وشرائح المجتمع، وأجمل ما في ذلك هو إشراك الجميع في التوعية ولم تقتصر على الموظف فحسب فهي رؤية ثاقبة لها أبعادها الإستراتيجية في تحقيق أهداف الجهاز.

وقالت كريمة بنت خميس الغزالية: تابعت بعض حلقات برنامج "نزاهة" وأجده جيدا جدا لعرضه خلال شهر رمضان؛ باعتبار الشهر الفضيل فرصة مناسبة لمراجعة الذات وتصويب الأخطاء التي قد يرتكبها الشخص بقصدٍ أو غير قصد، وبالأخص فيما يتعلق بوظيفته وما تقتضيه من مراعاة إنجاز مصالح الناس بحرفية ومهنية ودون تأخير أو نقصان أو استغلال؛ فالموظف قد يجهل في كثير من الأحيان بعض التفاصيل التي قد يعتبرها بسيطة وغير مهمة، في حين قد تؤدي للإخلال بالأمانة والمسؤولية، وقد تؤدي به إلى الشبهات المحظورة كالرشوة والواسطة واستغلال المنصب.

وقال الدكتور سالم بن راشد المسروري: إنَّ برنامج "نزاهة" من أهم البرامج التثقيفية التي تعرض خلال شهر رمضان المبارك، ويهدف لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتحسين الظواهر والقيم الإيجابية في المجتمع، إلى جانب تقليل والحد من الظواهر والقيم السلبية، وكون البرنامج يستضيف سماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي فهناك حرصٌ كبيرٌ من شريحة كبيرة من المجتمع لمتابعة حلقات البرنامج، كما أنَّ ما يميز البرنامج هو تقديم رسالة مباشرة وواضحة في فترة زمنية قصيرة.

أمَّا عوض بن عبدالله العامري، فقال: إنَّ حلقات نزاهة الموسم الحالي جاءت مُكملة لحلقات نزاهة في السنتين الماضيتين لكن بتركيز وعناية أكبر وتحديد محتوى ثري يقدم رسائل مباشرة للجمهور ومناسبة لجميع الفئات العمرية من الصغار والشباب وكبار السن، إلى جانب مناسبتها لكافة شرائح المجتمع من حيث المستويات الثقافية والعلمية، كما أنَّ اختيار موضوعات الحلقات مهمة جدا وتلامس الواقع فالجميع يهتم بكل ما من شانه التوعية في ترسيخ قيم الأمانة الوظيفية وحب الأوطان والحفاظ على ممتلكات الدولة وصونها وحفظها لتبقى للأجيال القادمة.

وقال الصحفي سليمان الهنائي: إنَّ برنامج نزاهة مفيد جدا، حيث يقود حلقاته سماحة المفتي العام للسلطنة بكلماته المؤثرة بما تحمله من دلالات واضحة فالمتابعون يدركون مكانة المفتي في قلوبهم، كما أن انتقاء موضوعات الحلقات كان موفقا والكل يحرص على ثقيف نفسه فيما يتعلق بها، خصوصًا وأن هناك خلطا في بعض المفاهيم كمفهوم الرشوة والهدية ومفهوم الواسطة والتعاون؛ فسماحته أعطى كل مفهوم تعريفه الحقيقي ووضعه في إطاره الصحيح.

وكان الدكتور حمير بن ناصر بن سعيد المحروقي مدير دائرة التوعية وتعزيز النزاهة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، قد صرح في وقت سابق بأنَّ البرنامج يُبث عبر تليفزيون سلطنة عمان والقنوات التليفزيونية والإذاعية المحلية طيلة شهر رمضان المبارك، إلى جانب نشر محتواه عبر حساب الجهاز في موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، ويتناول في كل حلقة موضوعا في أربع فئات رئيسة؛ أولها الموضوعات ذات الصلة بالمال العام وحرمة التعدي عليه، ومن أمثلتها الكسب الحلال والرشوة، وثاني الفئات حول الواجبات تجاه الوظيفة العامة، ومن الأمثلة على موضوعاتها تبسيط الإجراءات والإتقان في العمل والأمانة. أما الفئة الثالثة، فتتمثل في القيم العامة للنزاهة، ومن أمثلتها النزاهة بالقدوة والرقابة الذاتية، والفئة الأخيرة تتناول كفاءة استخدام الموارد، ومن الأمثلة على موضوعاتها التخطيط السليم والتنفيذ الأمين.