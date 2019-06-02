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كلية الشرق الأوسط تفتح باب القبول لفصل الخريف

الأحد 02 يونيو 2019 04:53 م بتوقيت مسقط

كلية الشرق الأوسط تفتح باب القبول لفصل الخريف

مسقط - الرؤية

بدأتْ كلية الشرق الأوسط استقبالَ طلبات الراغبين في الالتحاق بمختلف برامجها الجامعية لفصل خريف 2019، ومن المتوقَّع بدء الدراسة في فصل خريف 2019 مع بدايات أكتوبر المقبل. وتمَّ تخصيص أكثر من 1200 مقعد دراسي للراغبين في الانضمام لـ13 برنامجا أكاديميا للدرجة الجامعية، إضافة لـ3 برامج للدراسات العليا، في مجالات الهندسة، والعلوم والتكنولوجيا، والإدارة وإدارة الأعمال، والإدارة اللوجستية، وإدارة الوثائق والمحفوظات؛ حيث ترتبط الكلية أكاديميا مع جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة، وجامعة بريدا للعلوم التطبيقية في نيوزيلندا.

وتعملُ كلية الشرق الأوسط على توفير التجربة التعليمية الأفضل لطلابها من خلال إثراء معرفتهم ومهاراتهم من خلال مختلف الأساليب المبتكرة في مجال التعليم والتعلم، وتقوم الكلية بتزويد الطلبة بالقيم، والمعرفة، والمهارات الحياتية اللازمة لإثراء حياتهم وجعلهم قادرين على الإسهام بشكل فعّال في تطوير المجتمع والبلد. وتوفّر كلية الشرق الأوسط بيئةً جامعية حيوية من خلال تنظيم أكثر من 200 نشاط أكاديمي وغير أكاديمي في كل عام أكاديميّ.

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