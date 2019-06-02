"مصفاة الدقم" تسند مرحلة التصميم الأولي لمجمع الصناعات البتروكيماوية ووحدة الاستخلاص

مسقط - الرؤية

أسندتْ شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية مرحلة التصميم الأولي لمجمع الصناعات البتروكيماوية في الدقم؛ وذلك لشركة وود البريطانية للقيام بأعمال التصميم الهندسية الأولية لمشروع مجمع الصناعات البتروكيماوية بالدقم، ووحدة استخلاص المواد السائلة من الغاز الطبيعي وأنبوب نقل هذه المواد السائلة من مناطق إنتاج النفط ضمن نطاق عمل مجموعة النفط العمانية وأوربك. ويتضمَّن نطاق العمل لمشروع مجمع البتروكيماويات وحدات وتقنيات متعددة من مرخصين عالميين للعمل في المراحل الأولى للمشروع.

وقال الدكتور سالم بن سيف الهذيلي الرئيس التنفيذي للمشروع: جاء إسناد عقد المشروع بعد طرح مناقصة تنافسية للشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، ولا شك أن هذا المشروع المهم يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من منتجات المصفاة وتقوية مكانتها التنافسية في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي، وتأتي هذه الخطوة كمساهمة إضافية من المشروع لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية من خلال تعزيز الاستدامة والرخاء الاقتصادي للسلطنة والمساهمين.

ويأتي مشروع مجمع الصناعات البتروكيماوية كمرحلة ثانية من مشروع المصفاة الذي يجري العمل على تنفيذه في الوقت الراهن بشراكة إستراتيجية بين شركة النفط العمانية، وشركة البترول الكويتية العالمية. وسيجري إنشاء مشروع مجمع الدقم للصناعات البتروكيماوية ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي تمَّ تهيأتها وتجهيزها بالمرافق والتسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع. كما سيجري إنشاء وحدة استخلاص المواد السائلة من الغاز الطبيعي اللازمة لعمليات المشروع، وكذلك الربط بين هذه الوحدة ومجمع الصناعات البتروكيماوية من مناطق الامتياز النفطية الى الدقم.

وتُسهم مجموعة النفط العمانية وأوربك في تنفيذ وحدة استخلاص المواد السائلة من الغاز وخط الأنابيب الذي يُوصلها بمجمع الصناعات البتروكيماوية. وسيجري إنشاء هذه الوحدة في سيح نهيدة وربطها بشبكة الغاز. وقد تمَّ تصميم المشروع ليتضمَّن وحدة مُعالجة وتكسير بخارية لمعالجة مختلف أنواع المواد الخام من منتجات المصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 1600 كيلو طن سنويًّا من الإيثيلين. ويسهم المجمع في معالجة عدد من منتجات المصفاة كالغاز النفطي المسال (إل.بي.جي) والنافثا والغازات المصاحبة والمواد السائلة المستخلصة من الغاز الطبيعي من حقول الغاز الطبيعي.

ومن المخطط أن يُسهم المشروع في إنتاج مواد جديدة في السوق العماني كمادة الإيثيلين جليكول والأوكسو والبيوتادايين، وتسهم هذه المنتجات في تنويع وتعزيز صادرات السوق العماني من المنتجات البتروكيماوية، كما ستسهم منتجات المجمع من الأنواع المختلفة من البولي إثيلين والبولي بروبيلين في تعزيز إيرادات الاقتصادين العماني والكويتي عبر توفير هذه المنتجات للسوق العالمي.

وتُمثل منتجات مشروع مجمع الصناعات البتروكيماوية حجر الأساس لقاعدة واسعة من الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة لاقتصاد السلطنة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ حيث ستُوفر حافزا لجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي. وتتواصل حاليا الأعمال الإنشائية لمشروع مصفاة الدقم في مراحله الثلاث؛ حيث وصل تقدم الأعمال الإنشائية للمشروع إلى ما يزيد على 20 بالمائة في الحزم الإنشائية الثلاث للمشروع.