"أوكسيدنتال عمان" تمنح 4 اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

مسقط – الرؤية

منحت أوكسيدنتال عمان 4 اتفاقيات دعم ضمن المرحلة الرابعة من برنامج تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار إستراتيجية الشركة للقيمة المحلية المضافة ودعم وتحفيز ريادة الأعمال.

وأطلقت المرحلة الرابعة من البرنامج في 2018م، وتمت دعوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية للتقدم إلى البرنامج وفق مجموعة من المعايير. وبعد تقييم مفصل، تم منح 4 شركات اتفاقيات الدعم وهي: رمال الصحراء للنفط والغاز، وعمان لأنظمة الحفر، ومرجان النفطية، والمتحدة للصناعات النفطية.

ونظمت الشركة حفلاً لتوقيع اتفاقيات الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمقر الرئيسي لـ"أوكسيدنتال عمان" تحت رعاية سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز. ووقع الاتفاقيات ستيفن كيلي الرئيس والمدير العام لشركة أوكسيدنتال عمان وممثلو الشركات الأربعة: علي الوهيبي رئيس مجلس إدارة رمال الصحراء للنفط والغاز، ومنير البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة عمان لأنظمة الحفر، وراشد المسفري الرئيس التنفيذي لشركة مرجان النفطية، وعبد الباقي الكندي المدير العام للشركة المتحدة للصناعات النفطية. وحضر حفل التوقيع الفاضل/ عبدالكريم الغساني نائب الرئيس لسلسلة الإمداد بشركة أوكسيدنتال عمان وغيره من المسؤولين التنفيذيين للشركة.

ويُعد منح هذه الاتفاقيات مواصلة لاستجابة أوكسيدنتال عمان للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بدعم إنتاج الخدمات والمنتجات العمانية وتوفير فرص عمل مستدامة للعمانيين. وبالإضافة إلى زيادة التنوع الاقتصادي، يؤكد البرنامج التزام أوكسيدنتال عمان بتطوير سلسلة إمداد عُمانية تنافسية.

وقال ستيفن كيلي: نفخر بأن ندخل المرحلة الرابعة من برنامج أوكسيدنتال لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ينمو البرنامج بشكل جيد منذ تأسيسه في 2013م. ومع بدء المرحلة الرابعة من البرنامج، نأمل أن يُسهم البرنامج في تشجيع السعي للتميز في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبذلك تكون الشركات التي تم اختيارها لمنحها اتفاقيات الدعم قادرة على التنافس محليا ودوليا، وتكون أيضاً من بين المصادر الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف في عُمان.

وتم تأسيس برنامج تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 2013م، وفي كل مرحلة تم منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي جرى اختيارها اتفاقيات دعم لتعزيز المشاريع وتطويرها في مختلف المجالات وبناء القدرات بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة العمانية التي تتوافر لها فرص جيدة لتعزيز القيمة المحلية المضافة وخلق وظائف جديدة للعمانيين.