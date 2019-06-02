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اعتماد السلطنة خالية من الحصبة والحصبة الألمانية المتوطنة

الأحد 02 يونيو 2019 01:13 م بتوقيت مسقط

اعتماد السلطنة خالية من الحصبة والحصبة الألمانية المتوطنة

مسقط - الرؤية

أعلنتْ لجنة التحقق الإقليمية المعنية بالقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية في إقليم شرق المتوسط، نجاح السلطنة ومملكة البحرين في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، وأنَّ جمهورية إيران الإسلامية قد تمكّنت من القضاء على الحصبة الألمانية وعلى وشك القضاء على الحصبة.

وكانتْ لجنة التحقق الإقليمية قد اجتمعت في العاصمة الأردنية عَمَّان يومي 15 و16 مايو 2019 لاستعراض التقارير المقدَّمة من البحرين وجمهورية إيران الإسلامية وعُمان، واتخاذ قرار بشأن حالة القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية في البلدان الثلاثة. واستندَ قرار اللجنة إلى استعراض التقارير والنقاش مع ممثلي البلدان الثلاثة خلال الاجتماع. وهنَّأ الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط السلطنة والبحرين وإيران على هذا الإنجاز. وعقَّب الدكتور المنظري على ذلك قائلاً: نقدر الجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الصحي في البلدان الثلاثة التي أدت لتحقيق هذا الهدف والقضاء على هذه الأمراض الخطيرة. ويبعث ذلك فينا أملاً وثقة كبيرين في أن جميع دول الإقليم يمكنها أن تفعل الشيء نفسه، وأننا سنكون قادرين على الإعلان عن خلو إقليم شرق المتوسط بأكمله من الحصبة والحصبة الألمانية.

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