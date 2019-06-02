الحارثي يسجل ثاني أفضل زمن في الاختبارات التأهيلية لجولة فرنسا من "بلانك بان"

مسقط - الرؤية

أنهَى فريق عُمان لسباقات السيارات الفصل الأول من فعاليات الجولة الثالثة لبطولة بلانك بان الأوروبية للتحمل التي جرت على حلبة بول ريكارد الفرنسية، بعدما حلَّ في المرتبة الثانية في التجارب والاختبارات، كما حقق الفريق العماني المركز الثاني في التأهيلات ما قبل الرسمية؛ حيث انطلق اليوم بإقامة التجارب البرونزية على الحلبة الفرنسية العريقة، والتي سجل فيها البطل العماني أحمد الحارثي التوقيت الخامس.

فريق عمان لسباقات السيارات بقيادة النجم أحمد الحارثي وخلف مقود سيارة آستون مارتن جي.تي 3 فانتاج، وبمعية زميليه التركي صالح يولوك والإيرلندي تشارلي إيستود، والذي يحتل الترتيب الثاني ضمن فئة برو إم في البطولة بعد جولتين ناجحتين في مونزا؛ حيث حقق المركز الثالث وسلفرستون والتي حقق فيها المرتبة الثانية أراد تكملة مشوار إعتلاء منصات التتويج في السباق الثالث؛ لذلك وضع النقاط على الحروف وتمكن من أخذ وضعية مناسبة قبل دخول السباق الثالث الذي يمتد لستة ساعات متواصلة.

ففي التجارب الحرة، سجَّل الفريق العماني زمنا بلغ 1 دقيقة و57 ثانية فاصل 251 جزءًا من اللأف من الثانية، محققا المركز الثاني في ترتيب عام فئة برو إم بفضل جهود الثلاثي الحارثي ويولوك وإيستود الذين جلسوا خلف مقود آستون مارتن جي.تي 3 لمدة 90 دقيقة وهي الفترة المخصصة للتجارب الحرة وبفارق أجزاء الثانية من العشرة الأوائل في الترتيب العام بين 49 سيارة مشاركة في الحدث العالمي، وفي فترة التأهيلات ما قبل الرسمية تحسن زمن الفريق إلى 1 دقيقة و54 ثانية فاصل 817 جزءًا من الألف من الثانية ليحتل الفريق المركز الثاني في فئه برو إم في انتظار التأهيلات الرسمية والسباق في اليوم التالي.

وقال الحارثي: كان يوماً جيداً بالنسبة لنا كفريق؛ فقد كنا سعداء بأداء السيارة وسرعتها والديناماكية التي قام الفريق الفني تي.إف بإعدادها خلال هذا اليوم، أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح، وأن الاستعدادات مثالية حسب النتائج المحققة اليوم، فالسباق طويل والفترة ثنائية بين فترة العصر والفترة المسائية، وهناك أسباب تدعونا للتفاؤل بهذا السباق ونعتقد بأن أداء السيارة كان مناسبا جداً.

وأضاف قائد فريق عمان لسباقات السيارات والمدعوم من البنك الوطني العماني ووزارة الشؤون الرياضية وعمانتل وبر الجصة أحمد الحارثي: نأمل أن نواصل شق طريقنا نحو حصد المزيد من النقاط؛ حيث إنَّ الفريق لم يبتعد عن منصات التتويج هذا العام، لكن السباق ليس بالسهل خاصة الفترتين ومع ذلك فنحن على ثقة بأن الأداء العام للفريق سوف يتواصل في التأهيلات الرسمية على غرار التجارب والتأهيلات الأولية، ومن ثم السباق بنفس المنوال، وما نبحث عنه هو الاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية.