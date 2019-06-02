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الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

الأحد 02 يونيو 2019 12:55 م بتوقيت مسقط

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بهلاء - الرؤية

قالت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافطة الداخلية، إنه وبالتعاون مع إدارة مكافحة الجريمة، تم الكشف عن ملابسات واقعة وفاة امرأه وطفلين في منزلهم بمنطقة جبرين بولاية بهلاء بعد إضرام النار فيه، حيث تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، وجاري اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وكانت  الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية قد تلقت بلاغا الخميس الماضي، يفيد بنشوب حريق في منزل بمنطقة جبرين بولاية بهلاء، وعلى ضوءه تمكنت الفرق من السيطرة عليه والحيلولة دون انتشاره، حيث نتج عنه وفاة مواطنة وطفلين.

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