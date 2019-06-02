"غرفة شمال الباطنة" تناقش خطة عمل "الأمن الغذائي"

صحار – الرؤية

عقدت لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة اجتماعها الأول للعام الحالي برئاسة ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس اللجنة.

وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة لعام ٢٠١٩، ووضع تصورات تهدف إلى تطوير قطاع الأمن الغذائي بالمحافظة. واطلعت اللجنة على مقترح بإنشاء بيت زراعي محمي لإنتاج محاصيل من الخضراوات والفواكة في الصيف. وقال ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس اللجنة: نبحث عن مستثمرين من داخل وخارج السلطنة لتأسيس مشروع يتعلق بصناعة المخللات بأنواعها المختلفة. كما ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه أصحاب المزارع بالمحافظة بغية التوصل إلى حلول بالتنسيق مع الجهات المختصة.