الأحد, 02 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"غرفة شمال الباطنة" تناقش خطة عمل "الأمن الغذائي"

الأحد 02 يونيو 2019 09:45 ص بتوقيت مسقط

"غرفة شمال الباطنة" تناقش خطة عمل "الأمن الغذائي"

صحار – الرؤية

عقدت لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة اجتماعها الأول للعام الحالي برئاسة ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس اللجنة.

وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة لعام ٢٠١٩، ووضع تصورات تهدف إلى تطوير قطاع الأمن الغذائي بالمحافظة. واطلعت اللجنة على مقترح بإنشاء بيت زراعي محمي لإنتاج محاصيل من الخضراوات والفواكة في الصيف. وقال ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس اللجنة: نبحث عن مستثمرين من داخل وخارج السلطنة لتأسيس مشروع يتعلق بصناعة المخللات بأنواعها المختلفة. كما ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه أصحاب المزارع بالمحافظة بغية التوصل إلى حلول بالتنسيق مع الجهات المختصة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 ديسمبر 2017

يوم مفتوح حول مستقبل الأمن الغذائي بالتعاون بين جامعة السلطان قابوس و"غرفة شمال الباطنة"

المزيد

03 يوليو 2018

مناقشة خطة "الأمن الغذائي" في "غرفة شمال الباطنة"

المزيد

16 أبريل 2015

"غرفة البريمي" تناقش إقامة ندوة لمناقشة تحديات الأمن الغذائي

المزيد

21 أبريل 2018

تطوير منظومة الأمن الغذائي في "غرفة شمال الشرقية"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مسؤولون يثمنون التوجيهات السامية لجلالة السلطان بإعفاء المشاريع السياحية بمسندم من الرسوم والضرائب

الاقتصاد - محلي

بالصور.. حركة تجارية نشطة في "هبطة الرستاق"

المحليات - أخبار

اللجنة الوطنية للشباب تناقش سبل تطوير القطاع والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة

المحليات - أخبار

فريق حفظ النعمة يكرم المتطوعين والمساهمين في الأنشطة خلال الشهر الفضيل

المحليات - أخبار

بلدية مسقط: 9271 طنا من الخضراوات والفواكه في "السوق المركزي" استعدادا للعيد

المحليات - أخبار

استعدادات عيد الفطر تنطلق في الولايات.. والهبطات تستقطب المتسوقين

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثروات النفط والغاز تُشيْطن إيران

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

لغز هبوط طائرة قطرية في السعودية لأول مرة منذ الأزمة

دولي - أخبار

كاميرات الأعراس

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة