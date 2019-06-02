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إفطار جماعي لموظفي وعملاء "المعدات البحرية"

الأحد 02 يونيو 2019 09:44 ص بتوقيت مسقط

إفطار جماعي لموظفي وعملاء "المعدات البحرية"

مسقط – الرؤية

نظمت الشركة العمانية العالمية للمعدات البحرية بمقرها الرئيسي في مطرح، إفطارا جماعيا، بحضور موظفيها وعملائها وبعض موظفي الجهات الحكومية، حرصا على توطيد العلاقات الطيبة بينهم.

وأجمع الحضور على أن المبادرة الطيبة حققت فرصة اللقاء بين موظفي الشركة والعملاء حرصا من إدارة الشركة على تقوية العلاقات مع العملاء، وهي فرصة لتعزيز العلاقات الودية بين مختلف الأطراف وتأكيد أهمية تكامل الأدوار المشتركة بين العملاء والموظفين لما يخدم المصلحة المشتركة بينهما. وبعد الإفطار تم توزيع هدايا عينيه على المشاركين من العملاء.

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