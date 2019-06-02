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تأكيد أهمية تكامل الأدوار بين "القوى العاملة" والجهات المشرفة على القطاعات المستهدفة

"إشرافية مختبر سوق العمل" تستعرض الموقف التنفيذي للمبادرات وفق الجداول الزمنية

الأحد 02 يونيو 2019 09:43 ص بتوقيت مسقط

"إشرافية مختبر سوق العمل" تستعرض الموقف التنفيذي للمبادرات وفق الجداول الزمنية


مسقط – الرؤية
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة الاجتماع الرابع لعام 2019 للجنة الإشرافية لمختبر سوق العمل والتشغيل، ضمن البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ)، بحضور اصحاب السعادة وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين من وحدة دعم التنفيذ والمتابعه.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرات وما تم تحقيقه من خطوات العمل وفق الإطار الزمني الموضوع لها، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات متعلقة بخطط تنفيذ المبادرات المعني بتنفيذها مختبر سوق العمل والتشغيل، مع التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المشرفة على القطاعات المستهدفة ودور وزارة القوى العاملة الداعم لهذه الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.
واستعرض سعادة محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى  رئيس فريق مبادرة البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الادارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص خطوات عمل المبادرة المعتمدة و الاطار الزمني لتنفيذها.

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