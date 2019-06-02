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مؤتمر لحوكمة الشركات برعاية السنيدي.. 5 ديسمبر

الأحد 02 يونيو 2019 09:41 ص بتوقيت مسقط

مسقط - العمانية

يستعد مركز عُمان للحوكمة والاستدامة لتنظيم "مؤتمر حوكمة الشركات الأول" بالتعاون مع كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والهيئة العامة لسوق المال بمشاركة مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي بفندق كمبنسكي بالموج بهدف تعزيز ممارسة الحوكمة في الشركات وتهيئتها للفترة القادمة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتمكينها للمساهمة في مسيرة التنمية في المرحلة القادمة من رؤية عمان 2040 بشكل فاعل.

ويهدف المؤتمر الذي ينظم في الخامس من ديسمبر المقبل إلى التأكيد على دور الحوكمة كأداة تنموية داعمة لنمو اقتصاد مستدام. ويرعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ورجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارة الشركات والرؤساء التنفيذيين وخبراء الحوكمة من داخل السلطنة وخارجها.

 

وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة إن المؤتمر يتضمن 6 جلسات ومحاور تشمل أهمية الحوكمة كأداة تنموية محركة لاقتصاد مستدام وتخصص هذه الجلسة للجهات المعنية ومتخذي القرار وتتطرق إلى دور الحوكمة في رؤية عمان 2020 إلى جانب جلسة حول الممارسات العالمية ومقارنتها بالسلطنة وعرض تجارب لبعض دول المنطقة.

 

وأضاف البوسعيدي: نعمل على إعداد اللوائح التنفيذية لقانون الشركات التجارية الجديد، وتتطرق إلى كيفية تعزيز الحوكمة في الشركات، وسيجري تخصيص جلسة للشركات المملوكة للدولة حيث أكدت المادة 20 من قانون الشركات التجارية ضرورة وجود ميثاق حوكمة خاصة بهذه الشركات. ويتناول المؤتمر أهمية الإفصاح والشفافية في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين في الشركات وقطاع سوق المال بشكل خاص وفي الاقتصاد بشكل عام. ويستضيف المؤتمر متحدثين مرموقين من مؤسسات دولية وكذلك من داخل السلطنة، مشيرا إلى أن الجلسة النهائية ستخصص للبيان الختامي الذي سيتضمن بعضا من التوصيات للمرحلة القادمة.

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