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مسجلة مكاسب أسبوعية تقدر بـ 130.3 مليون ريال عماني

القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق مسقط تقترب من مستوى 18.5 ريال عماني

الأحد 02 يونيو 2019 09:40 ص بتوقيت مسقط

القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق مسقط تقترب من مستوى 18.5 ريال عماني

مسقط – العمانية

اقتربت القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي من مستوى 5ر18مليار ريال عماني، وصعدت بنهاية تداولات الخميس إلى 18 مليارا و6ر473 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب أسبوعية تقدر بـ 3ر130مليون ريال عماني.

وجاء الصعود في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية 58 نقطة وأغلق على 3934 نقطة مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي مستفيدا من ارتفاع أسهم العديد من الشركات القيادية المدرجة بعينة مؤشر الأسعار.

 

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 16 شركة مقابل 12 شركة تراجعت أسعارها و19 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وجاءت أسهم ريسوت للإسمنت وأومنفست وعمانتل وأوريدو والنهضة للخدمات والأنوار القابضة وبنك مسقط وأسهم عدد من البنوك الأخرى في مقدمة الأسهم الأكثر صعودا.

ودفعت الارتفاعات التي شهدها السوق المؤشرات القطاعية جميعها للصعود، وسجل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود مرتفعا 68 نقطة وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 21 نقطة ومؤشر قطاع الصناعة 3 نقاط ومؤشر السوق الشرعي 6 نقطا.

واستحوذ بنك مسقط على 8ر31 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 3ر2 مليون ريال عماني، وشهد سهم جلفار للهندسة والمقاولات اهتمامًا من المستثمرين ليشهد تنفيذ 358 صفقة بلغت قيمة تداولاتها حوالي 808 آلاف ريال عماني، وجاءت النهضة للخدمات في المرتبة الثالثة بـ 606 آلاف ريال عماني ثم مسقط للتمويل بـ 533 ألف ريال عماني.

وتعقد شركة الأنوار القابضة اليوم اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي تبحث خلاله توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمائة من رأسمال المال أي 10 بيسات لكل سهم، وأغلق سهم الشركة بنهاية الأسبوع الماضي على 99 بيسة مرتفعًا بيستين عن إغلاقه السابق، وتمكن خلال الأسبوع من الصعود إلى 100 بيسة، وشهد السهم تنفيذ 165 صفقة بلغت قيمة تداولاتها 469 ألف ريال عماني.

 

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