180 مشاركا في حملة "كيمجي رامداس" للتبرع بالدم

مسقط – الرؤية

نظمت كيمجي رامداس (KR) معسكرها السنوي للتبرع بالدم في فندق الفلج ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة. واجتذبت الفعالية أكثر من 180 متطوعا للمساهمة في المبادرة الوطنية والمساعدة في الحفاظ على إمدادت الدم بمستويات كافية في السلطنة. وعقدت الحملة بالتعاون مع بنك الدم المركزي ووزارة الصحة المتمثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية، قسم خدمات الدم.

وعلى مدار السنوات الماضية، تبرع موظفو شركة كيمجي رامداس وذويهم بالدم بأعداد كبيرة. وكان ذلك بمثابة فرصة للموظفين ليكونوا مثالاً يحتذى به في عمل الخير. ولا تعني حملات التبرع بالدم التزام كيمجي رامداس تجاه رد الجميل للمجتمع فحسب، بل تعكس أيضًا روح العمل التطوعي التي أظهرها الموظفون وجميع المتبرعيين المشاركين. وتشجع هذه الدوافع الناس على المساهمة في بناء مجتمع أكثر صحة من خلال التخفيف الفعال لمعاناة الآخرين. وتعد حملات التبرع بالدم من بين أغلى الهدايا في العالم لأنها تنقذ ملايين الأرواح كل عام.