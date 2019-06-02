الأحد, 02 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

180 مشاركا في حملة "كيمجي رامداس" للتبرع بالدم

الأحد 02 يونيو 2019 09:39 ص بتوقيت مسقط

180 مشاركا في حملة "كيمجي رامداس" للتبرع بالدم

مسقط – الرؤية
نظمت كيمجي رامداس (KR) معسكرها السنوي للتبرع بالدم في فندق الفلج ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة. واجتذبت الفعالية أكثر من 180 متطوعا للمساهمة في المبادرة الوطنية والمساعدة في الحفاظ على إمدادت الدم بمستويات كافية في السلطنة. وعقدت الحملة بالتعاون مع بنك الدم المركزي ووزارة الصحة المتمثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية، قسم خدمات الدم.
وعلى مدار السنوات الماضية، تبرع موظفو شركة كيمجي رامداس وذويهم بالدم بأعداد كبيرة. وكان ذلك بمثابة فرصة للموظفين ليكونوا مثالاً يحتذى به في عمل الخير. ولا تعني حملات التبرع بالدم التزام كيمجي رامداس تجاه رد الجميل للمجتمع فحسب، بل تعكس أيضًا روح العمل التطوعي التي أظهرها الموظفون وجميع المتبرعيين المشاركين. وتشجع هذه الدوافع الناس على المساهمة في بناء مجتمع أكثر صحة من خلال التخفيف الفعال لمعاناة الآخرين. وتعد حملات التبرع بالدم من بين أغلى الهدايا في العالم لأنها تنقذ ملايين الأرواح كل عام.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 يوليو 2015

تجاوب كبير مع حملة "كيمجي رامداس" السنوية للتبرع بالدم

المزيد

02 يوليو 2016

مشاركة واسعة في حملة "كيمجي رامداس" للتبرع بالدم

المزيد

04 يونيو 2018

290 متطوعا في حملة "كيمجي رامداس" للتبرع بالدم

المزيد

18 يونيو 2017

"إشراقة كيمجي رامداس" تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مسؤولون يثمنون التوجيهات السامية لجلالة السلطان بإعفاء المشاريع السياحية بمسندم من الرسوم والضرائب

الاقتصاد - محلي

بالصور.. حركة تجارية نشطة في "هبطة الرستاق"

المحليات - أخبار

اللجنة الوطنية للشباب تناقش سبل تطوير القطاع والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة

المحليات - أخبار

فريق حفظ النعمة يكرم المتطوعين والمساهمين في الأنشطة خلال الشهر الفضيل

المحليات - أخبار

بلدية مسقط: 9271 طنا من الخضراوات والفواكه في "السوق المركزي" استعدادا للعيد

المحليات - أخبار

استعدادات عيد الفطر تنطلق في الولايات.. والهبطات تستقطب المتسوقين

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثروات النفط والغاز تُشيْطن إيران

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

لغز هبوط طائرة قطرية في السعودية لأول مرة منذ الأزمة

دولي - أخبار

كاميرات الأعراس

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة