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150 خريجا في حفل إفطار جماعي بكلية الشرق الأوسط

الأحد 02 يونيو 2019 09:38 ص بتوقيت مسقط


 

مسقط – الرؤية
نظمت كلية الشرق الأوسط حفل الإفطار الجماعي الثاني للخريجين في المركز الطلابي بالحرم الجامعي للكلية، في واحة المعرفة مسقط، وحضر الإفطار حوالي 150 خرّيجًا وخرّيجة، إلى جانب ممثلي إدارة الكلية وموظّفيها. وهدف الإفطار إلى جمع الخريجين وتقوية العلاقات فيما بينهم وبين الكلية، كما خلقت الفعالية منصّة للتواصل والتفاعل فيما بين الخريجين، إضافة إلى مشاركتهم وتفاعلهم مع مختلف الأنشطة والفعاليات والمبادرات المنظمة من قبل الكلية، كما تضمّن الحفل عددًا من الفعاليات مثل فقرة التعارف، والمسابقات، وركن التصوير الفوري.
وعبر الخرّيج خليفة الريامي عن سعادته لكونه جزء من الحدث، وقال: لا زالت الكلية تمنحنا نفس الشعور، وتسعى دائمًا لأن تكون في المقدمة في خلق المبادرات لإشراك الخريجين في مختلف الفعاليات والمناشط.
وأكد قيس الحجّي؛ رئيس قسم الخدمات المهنية والخريجين والشؤون الخارجية بالكلية، أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات، مثمنا الجهود المستمرّة للكلية للتواصل مع الخريجين وإشراكهم في مختلف الفعاليات والمبادرات، وقال: تعمل الكلية على إشراك خرّيجيها في مختلف الفعاليات والأنشطة لإبقاء الخريجين على تواصل مستمر مع المؤسسة، وعلى علم بالمستجدّات حتى بعد تخرّجهم. وتحرص الكلية على التواصل بشكلٍ مستمر مع خرّيجيها من خلال مختلف الفعاليات المخصصة للخريجين مثل مقهى الخريجين، والورش، وحفلات الإفطار الجماعي، كما تمتلك كلية الشرق الأوسط رابطةً للخرّيجين تعمل على تقوية العلاقات بين الخريجين والكلية.

 

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