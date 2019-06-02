اتفاقية لافتتاح فرع "عمانتل" في جمعية المهندسين العمانية

مسقط – الرؤية

وقعت عمانتل وجمعية المهندسين العمانية اتفاقية لإنشاء "فرع عمانتل للهندسة" داخل الجمعية، ما يتيح للأعضاء تبادل المعرفة وإجراء مناقشات حول ديناميات الاتصالات والمسائل لأول مرة. وأقيم حفل التوقيع خلال إفطار رمضاني لجمعية المهندسين العمانية في فندق كمبينسيكي بحضور عدد كبير من المسؤولين.

وقال المهندس بهاء اللواتي القائم بأعمال نائب رئيس وحدة الأعمال في عمانتل: سعداء بالتعاون مع جمعية المهندسين العمانية لتأسيس فرع عمانتل للهندسة وهي منصة لخبراء الصناعة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في صناعة الاتصالات. وكانت عمانتل حريصة دائمًا على تعزيز العلاقات مع منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى الكيانات الخاصة والعامة. وبالإضافة إلى تبادل المعرفة والمناقشات المفيدة ، ستكون هذه فرصة جيدة لمهندسينا للتكاتف مع غيرهم من المهنيين والمساهمة في أهداف جمعية المهندسين العمانية ، مثل الترويج لمهنة الهندسة في البلاد.

وأعرب المهندس خميس الصولي ، رئيس جمعية المهندسين العمانية ، عن نواياه وتقديره لمسؤولي عمانتل ، وأكد أهمية إشراك جيل الشباب من المهندسين لتدريبهم ومواصلة العمل مع المعايير العالمية والدولية.

وقال المهندس طه القبطان من مركز تشغيل الشبكات في عمانتل: سيخدم الفرع مهندسي الاتصالات بأحدث أخبار الهندسة والتقنيات، وتوفير فرص التواصل والتطوير فضلاً عن التدريب والفعاليات.

ويهدف التعاون من خلال حوار مكثف إلى تقوية الروابط القوية بالفعل من خلال تعزيز العلاقات فيما يتعلق بالمتطلبات الناشئة عن تطوير المشروع في مختلف المجالات والتي تحتاج بشكل متزايد إلى وجود محلي تقني ومهندس للهندسة. وتم الاتفاق على إنشاء قناة اتصال منظمة ومرنة للاستفادة من الاتفاق للحصول على الدعم المؤسسي في إشارة إلى المصالح المشتركة خلال إنشاء الفرع.