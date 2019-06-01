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رسالة دكتوراه تبحث النشاط التجاري للبانيان في عمان

السبت 01 يونيو 2019 06:28 م بتوقيت مسقط

رسالة دكتوراه تبحث النشاط التجاري للبانيان في عمان

 

مسقط - الرؤية

تم في جامعة السلطان قابوس مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "النشاط التجاري للبانيان في عمان" للطالب إسماعيل بن أحمد بن هارون الزدجالي من قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية.

وسعت الدراسة إلى التعرف على النشاط التجاري للبانيان في عمان خلال الفترة منذ قيام الدولة البوسعيدية في عام 1744م وحتى عام 1970م، وذلك كنموذج على استيعاب السوق العمانية للتجار من مختلف الأديان والأعراق منذ عصور تاريخية مبكرة، وتوضيح مدى استفادة هؤلاء التجار من البيئة التجارية المحفزة التي وفّرتها لهم السوق العمانية في تنمية تجارتهم، مع إبراز الدور الذي قام به حكام الأسرة البوسعيدية في جعل الموانئ العمانية مركزا تجاريا مفتوحا جذب إليه التجار من مختلف الأجناس.

وقد توصلت الدراسة إلى أن ممارسة البانيان تعود للنشاط التجاري في عمان إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، وذلك لارتباطها بمعتقداتهم الدينية، والتي جعلتهم يحتكرون ممارسة التجارة دون غيرهم من طبقات المجتمع الهندي، كما أوضحت الدراسة ارتباط التجار البانيان بعلاقات صداقة وشراكة تجارية مع حكام الأسرة البوسعيدية الذين التزموا بسياسية الانفتاح التجاري، كذلك أوضحت مساهمة التجار البانيان في نشوء العديد من العلاقات بين عمان ودول العالم.

بالإضافة إلى سيطرة التجار البانيان على نشاط النقل البحري خاصة بعد افتتاح قناة السويس عام 1869م وما أعقبها من وصول السفن البخارية إلى ميناء مسقط اعتبارا من عام 1874م، وتمكنهم من تدويل التجارة العمانية فصدروا بضائعها إلى العديد من الأسواق العالمية، وأشارت الدراسة إلى أسبقية التجار البانيان في إنشاء المؤسسات التجارية بمفهومها الحديث، فوجدت في عمان قبل عام 1970م تسعة وثمانون مؤسسة تجارية بانيانية.

كما توصلت الدراسة إلى تنوع الأنشطة التجارية التي مارسها البانيان في الأسواق العمانية والخليجية، مثل: نشاط الصرافة، والوكالات التجارية، والاستثمار العقاري، والبريد، بالإضافة إلى مساهمة التجار البانيان في تأسيس الجمارك العمانية منذ ظهورها في عمان مطلع القرن السادس عشر الميلادي.

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