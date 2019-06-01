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إسدال الستار على "خير جليس 2" ضمن جهود رفع الوعي في مختلف المجالات

السبت 01 يونيو 2019 06:24 م بتوقيت مسقط

إسدال الستار على "خير جليس 2" ضمن جهود رفع الوعي في مختلف المجالات

الرؤية - مريم البادية - عيسى الشامسي

رَعَى سعادة الشيخ جمال بن أحمد العبري عضو مجلس الشورى وممثل ولاية الحمراء، ختام برنامج "خير جليس 2" الذي ينظمه المعهد الوطني العماني للتدريب بالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ويهدف إيصال المعرفة وغرس القيم الحميدة في المجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة في رفع الوعي بمختلف المجالات، والذي كان موزعًا على محافظتي مسقط وظفار، وكذلك ولاية صحار طيلة أيام شهر رمضان الفضيل.

وقال سعادة جمال بن أحمد العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الحمراء: إنَّ مثل هذه البرامج التدريبية تُسهم في تغيير المهارات والمعلومات والسلوكيات والاتجاهات لدى الكثير من الأفراد؛ سواء كانوا عاملين في الوزارة أو من أفراد المجتمع، وذكر أن المجتمع في حاجة لمثل هذه البرامج التي تثري وتطور من مهارات وقدرات أفراد المجتمع.

وقال ماجد البوسعيدي مدير التسويق في المعهد الوطني العماني للتدريب -في الكلمة الترحيبية التي ألقاها: لقد جاء برنامج "خير جليس" بناءً على المسؤولية المجتمعية التي يوليها القطاع العام والخاص أهمية كبرى نحو المجتمع، والتي بادر فيها نخبة من المدربين الملهمين لتجوب معارفها ومهاراتها وقيمها عددًا من محافظات السلطنة، بواقع سبعة عشر برنامجا نافعا ومغذيا وملهما، ويأتي ذلك من منطلق النطق السامي لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى أهمية التدريب والتأهيل.

وقدم محمود البلوشي مدرب تنمية بشرية محاضرة بعنوان "إدارة المشاعر"؛ حيث تمحور مضمونها حول علاقة الأفكار بالمشاعر والأفعال التي تتغير بتغير هذه الأفكار والمشاعر، محذرا من رفع سقف التوقعات لأنه قد يتسبب في تدمير المشاعر.

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